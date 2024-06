Onde assistir aos filmes do 007 - James Bond? Veja a ordem cronológica da saga

A franquia de filmes "007 - James Bond" é uma das mais icônicas do cinema, marcando gerações com suas tramas de espionagem, ação e charme. Desde sua estreia em 1962, com "Dr. No", até os lançamentos mais recentes, a saga do agente secreto britânico continua a cativar fãs ao redor do mundo.

Tão famosa quanto a franquia são os atores que interpretaram James Bond. Entre os mais amados pelos fãs estão Sean Connery e Daniel Craig, que passaram vários anos na pele do agente secreto — ambos estiveram em cinco filmes da saga como Bond. O ator que mais assumiu o terno, no entanto, foi Roger Moore (7 longas).

Maratonar os filmes é uma excelente forma de conhecer ou reviver a trajetória do agente secreto mais famoso do cinema. Ao todo, a franquia recebeu um total de seis oscars e quatro globos de ouro. Os últimos três filmes — "007 - Operação Skyfall" (2013), "007 - Contra Spectre" (2016) e "007 - Sem tempo para Morrer" (2022) — venceram na categoria de Melhor Canção Original, compostas por Adele, Sam Smith e Billie Eilish, respectivamente.

Veja a ordem cronológica dos filmes de James Bond

007 Contra o Satânico Dr. No (1962) Moscou Contra 007 (1963) 007 Contra Goldfinger (1964) 007 Contra a Chantagem Atômica (1965) Com 007 Só Se Vive Duas Vezes (1967) 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969) 007 - Os Diamantes São Eternos (1971) Com 007 Viva e Deixe Morrer (1973) 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro (1974) 007 - O Espião que Me Amava (1977) 007 Contra o Foguete da Morte (1979) 007 Somente Para Seus Olhos (1981) 007 Contra Octopussy (1983) 007 - Na Mira dos Assassinos (1985) 007 Marcado para a Morte (1987) 007 - Permissão Para Matar (1989) 007 - Contra GoldenEye (1995) 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997) 007 - O Mundo Não é o Bastante (1999) 007 - Um Novo Dia Para Morrer (2002) 007 - Cassino Royale (2006) 007 - Quantum of Solace (2008) 007 - Operação Skyfall (2012) 007 - Contra Spectre (2015) 007 - Sem Tempo Para Morrer (2021)

Onde assistir os filmes de 007 - James Bond no streaming?

Com 25 longas ao todo, é difícil achar a saga completa para maratonar. Muito porque boa parte dos filmes estão distribuídos em vários streamings.

Abaixo, listamos os filmes disponíveis em cada uma das plataformas, confira:

Amazon Prime Video

*Todos os filmes estão disponíveis na loja da Amazon para comprar ou alugar. Nenhum dos títulos está disponível na assinatura simples do Prime Video.