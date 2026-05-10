'O Diário da Princesa 3' mostrará Mia Thermopolis como rainha de Genovia

Diretora de 'O Diário da Princesa 3' revela nova fase de Mia Thermopolis (Reprodução)
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Publicado em 10 de maio de 2026 às 17h24.
Após reprisar Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway também se prepara para voltar a outro de seus papéis mais conhecidos: Mia Thermopolis, de "O Diário da Princesa 3". A diretora Adele Lim afirmou neste sábado que a aguardada sequência "está indo bem".
Em entrevista à Variety durante o Gold Gala, Lim disse que a equipe trabalha para desenvolver a continuação com cuidado por se tratar de uma franquia muito ligada ao público desde o lançamento do primeiro longa, em 2001.
"Só queremos contar a história da maneira correta, porque é uma franquia muito amada por tantas pessoas", afirmou.
Segundo Adele Lim, o novo filme mostrará Mia Thermopolis em uma etapa diferente da vida, agora como Rainha de Genovia.
A diretora explicou que sua própria experiência como mãe influenciou a construção da narrativa e afirmou que o filme pretende explorar uma personagem feminina mais madura e poderosa.
"Existem muitos filmes que realizam o desejo de princesas, mas não temos muitos filmes que realizem o desejo de rainhas. É isso que pretendemos fazer aqui: mostrar uma mulher em todo o seu poder", disse.
Embora o cronograma de produção ainda esteja sendo definido, Lim afirmou que a sequência retornará ao reino fictício de Genovia e terá gravações na Europa.
"Vamos poder filmar na Europa e mostrar ao público Genovia em toda a sua glória", declarou.
A diretora também indicou que os fãs dos dois primeiros filmes podem esperar uma continuação com forte clima de nostalgia e retorno de personagens conhecidos.
"Se você era fã dos dois primeiros filmes originais, acho que pode esperar muita diversão", afirmou.