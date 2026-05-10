'O Diário da Princesa 3' mostrará Mia Thermopolis como rainha de Genovia

Após reprisar Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada 2", Anne Hathaway também se prepara para voltar a outro de seus papéis mais conhecidos: Mia Thermopolis, de "O Diário da Princesa 3". A diretora Adele Lim afirmou neste sábado que a aguardada sequência "está indo bem".

Em entrevista à Variety durante o Gold Gala, Lim disse que a equipe trabalha para desenvolver a continuação com cuidado por se tratar de uma franquia muito ligada ao público desde o lançamento do primeiro longa, em 2001.

"Só queremos contar a história da maneira correta, porque é uma franquia muito amada por tantas pessoas", afirmou.

Mia Thermopolis mais madura

Segundo Adele Lim, o novo filme mostrará Mia Thermopolis em uma etapa diferente da vida, agora como Rainha de Genovia.

A diretora explicou que sua própria experiência como mãe influenciou a construção da narrativa e afirmou que o filme pretende explorar uma personagem feminina mais madura e poderosa.

"Existem muitos filmes que realizam o desejo de princesas, mas não temos muitos filmes que realizem o desejo de rainhas. É isso que pretendemos fazer aqui: mostrar uma mulher em todo o seu poder", disse.

Filmagens devem acontecer na Europa

Embora o cronograma de produção ainda esteja sendo definido, Lim afirmou que a sequência retornará ao reino fictício de Genovia e terá gravações na Europa.

"Vamos poder filmar na Europa e mostrar ao público Genovia em toda a sua glória", declarou.

A diretora também indicou que os fãs dos dois primeiros filmes podem esperar uma continuação com forte clima de nostalgia e retorno de personagens conhecidos.

"Se você era fã dos dois primeiros filmes originais, acho que pode esperar muita diversão", afirmou.