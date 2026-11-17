Em agosto de 2024, o Grupo Boticário anunciou um dos maiores investimentos industriais de sua história. Seriam 1,8 bilhão de reais para erguer uma fábrica em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, capaz de aumentar em 50% a capacidade de produção da companhia e gerar 800 empregos diretos.

Dois anos depois, os planos mudaram.

A fabricante de cosméticos decidiu suspender por tempo indeterminado o projeto, inicialmente previsto para entrar em operação em 2028.

Em nota enviada à EXAME, o Grupo Boticário afirmou que a decisão foi discutida ao longo de 2026 e que, neste momento, dará prioridade à otimização de suas fábricas já existentes.

“O Grupo Boticário informa que atualizou o cronograma de expansão do projeto fabril em Pouso Alegre/MG, optando por suspendê-lo por tempo indeterminado. A empresa, neste momento, decidiu pela otimização do seu ecossistema industrial já existente”, afirma a companhia.

A mudança coloca em espera uma das principais apostas industriais do grupo, dono de marcas como O Boticário, Eudora, Vult, Quem Disse, Berenice? e Truss.

A empresa não informou uma nova previsão para a retomada das obras nem detalhou os impactos financeiros da decisão.

Como seria a fábrica do Boticário em Minas Gerais

A escolha de Pouso Alegre fazia parte de uma estratégia para aproximar a produção dos maiores mercados consumidores do país.

Em entrevista exclusiva à EXAME INSIGHT em agosto de 2024, Artur Grynbaum, vice-presidente do conselho do Grupo Boticário, explicou a lógica por trás da localização.

“Ela vai dar conta dos planos futuros, mas principalmente nos deixar num ponto central e ainda mais perto dos consumidores”, disse o executivo na ocasião.

A unidade atenderia às diferentes marcas do portfólio, dentro de uma estrutura de produção compartilhada. Até então, o grupo operava fábricas em Camaçari, na Bahia, e em São José dos Pinhais, no Paraná, além da unidade incorporada com a aquisição da Truss, no interior de São Paulo.

O momento era de forte crescimento. Entre 2021 e 2023, as vendas ao consumidor haviam avançado 70%, chegando a 30,8 bilhões de reais. A ampliação da capacidade industrial era apresentada como um caminho para sustentar a expansão nos anos seguintes.

Mesmo diante de juros elevados e de um ambiente econômico incerto, Grynbaum defendia os investimentos estruturais e a necessidade de pensar no longo prazo.

A aposta ganhou também o apoio do governo mineiro. As negociações para a instalação da unidade começaram em 2023, com participação da Invest Minas, agência estadual de promoção de investimentos, que auxiliou na escolha do terreno e em questões relacionadas ao licenciamento ambiental.

O que já havia sido investido na nova fábrica?

O projeto avançou além da fase de anúncios.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Pouso Alegre, o Grupo Boticário adquiriu uma área para a implantação da fábrica e realizou serviços de terraplanagem no terreno.

Outro movimento ocorreu no fim de 2025, quando o grupo anunciou a captação de 2 bilhões de reais por meio de títulos de dívida vinculados a compromissos de sustentabilidade.

Desse montante, 375 milhões de reais foram vinculados ao Programa Eco Invest Brasil para financiar parte da construção da fábrica de Pouso Alegre. O projeto previa padrões de eficiência energética e a busca de certificação ambiental.

Por que o Boticário decidiu suspender a fábrica?

A justificativa oficial é uma mudança de prioridade na estratégia industrial.

Na nota enviada à EXAME, a companhia afirma que a decisão foi estudada e debatida ao longo de 2026 e reforça o compromisso com o crescimento sustentável e consistente das operações.

A explicação está alinhada ao discurso de maior eficiência que a empresa vem adotando nos últimos meses.

Em entrevista à EXAME INSIGHT em agosto deste ano, o CEO Fernando Modé já havia sinalizado uma nova etapa para a companhia, depois de um período de crescimento acelerado.

“Nesse momento em que o mercado está um pouco mais estacionado, a gente pode apertar alguns parafusos”, disse o executivo na ocasião.

A estratégia apresentada por Modé prevê ganhos de produtividade, redução de custos e integração das operações. O objetivo é aproveitar melhor a estrutura construída nos últimos anos, antes de iniciar uma nova fase de expansão.

O movimento acontece depois de o Grupo Boticário alcançar 38,1 bilhões de reais em vendas ao consumidor em 2025, crescimento de aproximadamente 7% em relação a 2024.

O número representa o volume de vendas de produtos ao consumidor final, e não o faturamento contábil da companhia.

Na entrevista à EXAME, Modé afirmou que o novo ciclo de eficiência deveria durar pelo menos três anos, com investimentos em tecnologia, integração de sistemas e melhores previsões de demanda.

A decisão sobre a fábrica mineira ocorre nesse contexto, mas a companhia não esclareceu se a revisão do projeto está diretamente relacionada à desaceleração do mercado de beleza, ao custo do investimento ou à capacidade disponível nas instalações atuais.

Por enquanto, a suspensão não significa o cancelamento definitivo da unidade.