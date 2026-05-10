Dia das Mães: veja a lista de 10 filmes para assistir em família (e disponíveis no streaming)

O Dia das Mães, celebrado neste domingo, 10, mobiliza famílias em encontros e atividades voltadas à convivência. A data concentra iniciativas que incluem consumo de conteúdos audiovisuais com temáticas familiares, com destaque para narrativas que retratam figuras maternas em diferentes contextos.

Entre as opções disponíveis, plataformas de streaming, serviços de distribuição digital de filmes e séries, reúnem produções nacionais e internacionais. Títulos como "Minha Mãe É Uma Peça" (2013) e "Valente" (2012) figuram entre os exemplos frequentemente associados à data. As obras apresentam personagens centrais femininas em situações que abordam relações familiares e desafios cotidianos.

A oferta desses conteúdos está distribuída em catálogos de serviços como Netflix e Globoplay, com variedade de gêneros e formatos. A programação inclui comédias, animações e dramas, ampliando o alcance para diferentes perfis de público.

Veja a seguir a lista prepara pela EXAME para celebração do Dia das Mães:

Sexta-Feira Muito Louca

Minha Mãe é Uma Peça

Uma Prova de Amor

Lady Bird

Mamma Mia!

Para Sempre Alice

Que Horas Ela Volta?

Ainda Estou Aqui

Valente

Operação Cupido

Onde assistir a cada filme?

"Sexta-Feira Muito Louca"

Sinopse: Uma mãe e uma filha com personalidades opostas vivem em conflito constante — até que um evento misterioso faz com que troquem de corpo. Forçadas a viver a vida uma da outra, elas passam a entender melhor suas diferenças.

Onde assistir: Disney+.

"Minha Mãe é Uma Peça"

Sinopse: Dona Hermínia é uma mãe superprotetora e divertida que, após ouvir críticas dos filhos, decide sair de casa. Durante esse processo, relembra momentos da criação deles e reflete sobre sua própria história.

Onde assistir: Globoplay e Netflix.

"Uma Prova de Amor"

Sinopse: Uma jovem decide processar os próprios pais para conquistar autonomia sobre o próprio corpo, já que foi concebida para ajudar no tratamento da irmã com câncer. O drama levanta questões éticas e emocionais profundas.

Onde assistir: HBO Max e Netflix.

"Lady Bird"

Sinopse: Uma adolescente vive os conflitos típicos do último ano do ensino médio enquanto tenta definir seu futuro — tudo isso em meio a uma relação intensa e cheia de atritos com sua mãe.

Onde assistir: Netflix.

"Mamma Mia!"

Sinopse: Às vésperas do casamento, uma jovem convida três homens que podem ser seu pai sem contar à mãe. Ambientado em uma ilha grega, o filme mistura romance, comédia e músicas do ABBA.

Onde assistir: Telecine

"Para Sempre Alice"

Sinopse: Uma renomada professora universitária descobre que tem Alzheimer precoce, enfrentando o impacto da doença em sua carreira, identidade e relação com a família.

Onde assistir: Prime Video

"Que Horas Ela Volta?"

Sinopse: Uma empregada doméstica vive há anos na casa dos patrões, até que a chegada da filha muda a dinâmica da relação, expondo desigualdades sociais e afetivas.

Onde assistir: Netflix e Globoplay.

"Ainda Estou Aqui"

Sinopse: Baseado em fatos reais, o filme acompanha a história de Eunice Paiva após o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no Brasil, mostrando sua luta por justiça e reconstrução familiar.

Onde assistir: Globoplay.

"Valente"

Sinopse: A princesa Merida desafia tradições para decidir seu próprio destino, mas um feitiço inesperado coloca sua família em risco — e a faz repensar sua relação com a mãe.

Onde assistir: Disney+.

"Operação Cupido"

Duas meninas idênticas se conhecem por acaso em um acampamento de verão e descobrem que são irmãs gêmeas separadas logo após o nascimento. Decididas a reunir os pais divorciados, elas trocam de lugar e elaboram um plano para reaproximar a família — enfrentando situações divertidas e caóticas ao longo do caminho.

Onde assistir: Disney+.