'Diário de uma Princesa 3': franquia com Anne Hathaway ganha nova diretora; veja tudo o que sabemos

Quem cresceu com o sonho de descobrir que é uma princesa perdida da Genóvia, tal qual Mia Thermopolis em "O Diário de uma Princesa", vai ganhar uma boa notícia nesta sexta-feira, 4. Um terceiro filme da franquia já está em produção e terá a malaia Adele Lim ("Vida em Marte" e "Podres de Ricos") como diretora. Anne Hathaway já declarou em entrevistas que fará parte do elenco.

O filme ainda não tem previsão de data de estreia, mas está em desenvolvimento do roteiro, que será assinado por Flora Greeson. "Como uma fã incondicional do original 'O Diário de uma Princesa', estou extremamente empolgada em fazer parte da realização da terceira versão desta amada franquia", disse Lim em um comunicado à imprensa. "Estamos ansiosos para celebrar seus princípios centrais de poder feminino, alegria e mentoria com o público mundial."

Os primeiros dois filmes, lançado em 2002 e 2004, respectivamente, tiveram direção de Garry Marshall, que morreu em 2016 aos 81 anos. O novo título será produzido por Debra Martin Chase, que deu origem à franquia. Naia Cucukov (parceira de produção de Lim) será produtora executiva do filme, ao lado de Melissa Stack.

"Estamos em um bom lugar", disse Hathaway à V Magazine sobre o filme, no início de 2023. "Ainda não há nada para anunciar. Mas estamos em um bom lugar." O filme está em desenvolvimento desde 2022 e não confirmou o retorno do elenco além de Hathaway.

Qual será o enredo de 'Diário de uma Princesa 3'?

Os detalhes do enredo de "Diário de uma Princesa 3" ainda são um mistério. A narrativa não foi confirmada, mas há expectativa parque que a nova sequência continue a história de "O Diário da Princesa 2: Casamento Real", de 2004.

A franquia é focada em Mia Thermopolis, uma adolescente tímida e desajeitada de San Francisco que descobre que é a herdeira do trono de um pequeno reino europeu chamado Genóvia. A vida dela muda drasticamente quando sua avó paterna, a Rainha Clarisse Renaldi, chega para ensinar as responsabilidades da realeza. No segundo filme, Mia retorna a Genóvia para assumir seu papel como futura rainha. Prestes a completar 21 anos, ela descobre uma cláusula na constituição que exige que ela se case antes de ser coroada e, com apenas 30 dias para encontrar um marido, enfrenta a pressão de escolher entre seguir as tradições do reino ou lutar pelo direito de governar de forma independente.

Onde assistir a 'Diário de uma Princesa' no streaming?

Os dois primeiros filmes da franquia estão disponíveis no Disney+.