Quem já passou por um processo seletivo conhece as duas experiências. Numa, o recrutador puxa assunto, fala do trânsito, pergunta do seu fim de semana e a conversa vai para onde quiser. Na outra, ele segue uma lista, faz as mesmas perguntas a todos os candidatos e anota as respostas numa grade.

A segunda parece mais fria. É também a que mais acerta. Uma revisão dos estudos sobre seleção de pessoal, publicada em 2022 no Journal of Applied Psychology pelo psicólogo Paul Sackett e colegas, concluiu que a entrevista estruturada é a ferramenta que melhor prevê o desempenho no trabalho, à frente dos testes de lógica e raciocínio.

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O pódio que mudou

Desde o fim dos anos 1990, uma revisão clássica de Frank Schmidt e John Hunter orientava boa parte dos processos seletivos. Ela colocava a capacidade cognitiva no centro: os outros métodos eram avaliados pelo quanto acrescentavam a ela.

Sackett e colegas revisaram a forma como esses estudos corrigiam os números e concluíram que as correções exageravam o poder de previsão de quase todas as ferramentas. Refeitas as contas, as estimativas caíram entre 0,10 e 0,20 ponto, e a ordem mudou.

A entrevista estruturada ficou em primeiro, com validade média de 0,42. Vieram em seguida os testes de conhecimento do cargo (0,40), os questionários de histórico de experiências validados por pesquisa (0,38) e as amostras de trabalho, em que o candidato executa uma tarefa real da função (0,33). Os testes de capacidade cognitiva ficaram em quinto, com 0,31.

Esses números são correlações, que vão de zero, nenhuma relação, a um, previsão perfeita. Nenhum método chega perto do um. A entrevista estruturada também varia bastante de uma empresa para outra, segundo os autores, o que depende de como ela é montada e avaliada.

O que é, afinal, uma entrevista estruturada

É uma entrevista com roteiro. As perguntas saem de uma análise do cargo, são feitas na mesma ordem a todos os candidatos e cada resposta é avaliada com critérios definidos antes.

Costumam aparecer dois tipos de pergunta. As comportamentais olham para o passado: “conte uma situação em que você teve de resolver um conflito na equipe”. As situacionais propõem um cenário: “o que você faria se um cliente importante ameaçasse cancelar o contrato?”. Nas duas, o recrutador procura evidências concretas, e não opiniões genéricas.

A lógica por trás é simples. Quando todos respondem às mesmas perguntas, fica mais fácil comparar candidatos e mais difícil a simpatia do momento decidir a vaga.

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Como se preparar para ela

Se a entrevista segue um roteiro baseado no cargo, o roteiro está, em boa parte, no próprio anúncio da vaga. As competências pedidas ali tendem a virar perguntas.

Um caminho é separar cinco ou seis histórias da sua trajetória, da faculdade, de estágios, de projetos ou de trabalhos voluntários, que mostrem essas competências em ação. Para cada uma, vale organizar a resposta no método STAR: a situação, a tarefa que cabia a você, a ação que você tomou e o resultado, de preferência com um número.

As perguntas situacionais pedem outro treino: pensar em voz alta. O recrutador quer ver como você raciocina, quais informações buscaria antes de decidir e quem envolveria.

O teste de lógica continua no processo de muitas empresas e segue tendo valor. Só deixou de ser a etapa que mais diz sobre você.

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Na entrevista com roteiro, a pergunta é a mesma para todo mundo. O que muda é a história que cada um leva.

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