Netflix deixa de funcionar em Androids e iPhones antigos; veja quais modelos serão afetados em abril

O aplicativo de streaming Netflix não estará mais disponível em celulares selecionados a partir de 1º de abril. Uma nova mudança nos requisitos mínimos para a execução do app em iPhones e Androids faz com que sistemas operacionais mais antigos não sejam mais capazes de rodar o streaming. A prática, comum à Netflix e outras empresas de tecnologia, agora atinge usuários que não tenham seus aparelhos atualizados para as versões Android 7.0, iOS 17 ou posteriores.

Como aconteceu em atualizações anteriores, detentores de smartphones que não se encaixarem na atualização receberão um aviso de que o streaming não é mais compatível com o aparelho. Isso impedirá que atualizações sejam baixadas das lojas digitais App Store ou Google Play Store até que o sistema operacional seja atualizado, caso haja a possibilidade. Entre os dispositivos Android que não terão mais acesso à Netflix, estão:

Sony Xperia Z Sony Xperia Z1 Sony Xperia E3 Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy Grand Prime LG Optimus L5 LG Optimus L7 LG G2

Já para consumidores da Apple, aparelhos como iPhone X, iPhone 8 e modelos anteriores deixarão de rodar o streaming devido à falta de suporte para melhorias. Conforme a Netflix, usuários de dispositivos incapazes de atualizar o sistema para iOS 17 ou posteriores conseguirão acessar novamente o aplicativo "se ele já tiver sido baixado anteriormente". Entretanto, clientes de primeira viagem do streaming precisarão de um dispositivo mais moderno.

O início do encerramento do suporte para o iOS 16 começou em 2024, quando a empresa anunciou que os aparelhos incapazes de serem atualizados para o iOS 17 deixariam de poder instalar atualizações da Netflix. Agora, o efeito passa de ser uma paralisação no tempo para se tornar um encerramento definitivo pensado para evitar problemas relacionados à segurança ou instabilidade técnica.

"Se a versão do iOS for 17 ou anterior e você não tiver baixado o aplicativo Netflix antes, será preciso usar outro aparelho para assistir à Netflix", informa a empresa, declarando que aqueles que ainda não possuem o iOS 18 mas já baixaram o app não terão o acesso removido. Assim, o requisito mínimo passa a ser o sistema operacional na versão 18 para iPhones e iPads, mas o modelo tvOS 17 ainda é o suficiente para televisões da maçã.

Movimento também afeta TVs e consoles

A empresa também leva o fim de atualizações para televisões e consoles de videogame mais antigos. No início do mês, alguns usuários de PlayStation 3 compartilharam nas redes sociais que a Netflix estava enviando alertas sobre o fim da disponibilidade do aplicativo a partir de 2 de março. O mesmo aconteceu em televisões que não correspondem mais às exigências de tecnologia e segurança impostas pela empresa de streaming, como modelos da LG e da Sony produzidos antes de 2017 e 2019, respectivamente.