Alphabet bate expectativa de lucro, mas pesa a mão em investimentos; ação cai

A Alphabet (GOOGL) superou as expectativas de Wall Street no quarto trimestre de 2025 ao divulgar nesta quarta-feira, 4, resultados financeiros acima do previsto em receita e lucro e projetar um aumento expressivo nos investimentos em inteligência artificial.

Após a divulgação do balanço com o mercado fechado, as ações da controladora do Google passaram a subir 1,81% no after market, após um dia de queda no pregão regular. Mais cedo, durante os apapéis da Alphabet caíram quase 2%, em um dia negativo também para o Nasdaq, que recuou 1,51%.

No último trimestre do ano passado, a Alphabet registrou lucro por ação de US$ 2,82, acima da estimativa de US$ 2,63, segundo dados da plataforma LSEG. A receita total somou US$ 113,83 bilhões, superando a projeção de US$ 111,43 bilhões.

Em termos anuais, a companhia reportou crescimento de quase 18% na receita e um salto de quase 30% no lucro líquido, que atingiu US$ 34,46 bilhões.

A principal fonte de receita da empresa, a publicidade, gerou US$ 82,28 bilhões no trimestre, um avanço de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentro desse segmento, os anúncios no YouTube alcançaram US$ 11,38 bilhões, alta de quase 9%, mas ficaram abaixo da expectativa dos analistas, que projetavam US$ 11,84 bilhões.

Já o Google Cloud teve desempenho acima do esperado, com receita de US$ 17,66 bilhões, frente à estimativa de US$ 16,18 bilhões. A unidade registrou crescimento de 47% na comparação anual e concentra a maior parte dos produtos e serviços de inteligência artificial da Alphabet.

Outro ponto acompanhado de perto pelo mercado foram os custos de aquisição de tráfego, que somaram US$ 16,59 bilhões no trimestre, acima do consenso de US$ 16,20 bilhões.

A divisão "Outras Apostas", que inclui negócios como a empresa de ciências da vida Verily e a unidade de carros autônomos Waymo, registrou receita de US$ 370 milhões, queda de 7,5% em relação ao ano anterior.

O prejuízo da divisão alcançou US$ 3,61 bilhões, um aumento superior a 200% na comparação anual. A Waymo respondeu por uma despesa de US$ 2,1 bilhões com remuneração de funcionários no trimestre, após levantar uma nova rodada de financiamento que avaliou a empresa em US$ 16 bilhões.

Alphabet prevê forte alta nos investimentos, puxada por IA

Apesar dos resultados operacionais sólidos, o foco dos investidores se voltou para a projeção de investimentos de capital. A Alphabet informou que espera investir entre US$ 175 bilhões e US$ 185 bilhões em 2026, quase o dobro dos gastos de 2025 e muito acima da estimativa média do mercado, que girava em torno de US$ 115 bilhões a US$ 119 bilhões, segundo dados da LSEG.

A previsão inclui aportes pesados em inteligência artificial, com investimentos em data centers e chips, e reforça a estratégia agressiva da empresa para avançar na corrida global por IA. Segundo a Reuters, o aumento expressivo dos gastos ocorre em um momento de crescente preocupação dos investidores com o retorno desses investimentos, embora o Google venha mostrando progresso consistente na área.

O lançamento do modelo Gemini 3, em novembro, foi bem recebido e impulsionou a Alphabet na disputa por liderança em IA. O aplicativo assistente Gemini ultrapassou 650 milhões de usuários mensais no mesmo mês, enquanto o recurso AI Overviews, integrado à busca do Google, alcançou mais de 2 bilhões de usuários por mês.