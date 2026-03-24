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Show do BTS na Netflix foi assistido por 18,4 milhões de pessoas, diz site

A volta triunfal do grupo de K-pop foi transmitida ao vivo no streaming e atraiu milhões de espectadores

Pessoas observam telas eletrônicas que anunciam o show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às suas raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia para o show de retorno ao ar livre no coração de Seul. (Jung Yeon-je/AFP)

Pessoas observam telas eletrônicas que anunciam o show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às suas raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia para o show de retorno ao ar livre no coração de Seul. (Jung Yeon-je/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de março de 2026 às 16h23.

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O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou aos palcos ainda no último sábado, 21, em uma apresentação gratuita no centro de Seul, a primeira em quase quatro anos. O show na praça Gwanghwamun foi transmitido ao vivo pela Netflix e conquistou uma audiência de 18,4 milhões, de acordo com informações do serviço de streaming divulgadas à Variety.

O show ficou entre os 10 títulos mais assistidos da última semana na Netflix em 80 países e foi o primeiro colocado em 24 países.

Além da transmissão, a parceria entre os Bangtan Boys e o serviço de streaming é também responsável por um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, que será disponibilizado nesta sexta-feira, 27.

Retorno aos poucos com público abaixo do esperado

Apesar do sucesso estrondoso no streaming, o show de retorno do BTS em Seul atraiu um público menor do que o esperado pelas autoridades locais. A apresentação na Praça Gwanghwamun e reuniu cerca de 104 mil fãs, abaixo da estimativa inicial de aproximadamente 260 mil pessoas.

O evento marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.

A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.

O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.

Ações da Hybe caem após show do BTS abaixo do esperado

O desempenho do evento teve impacto direto no mercado financeiro. As ações da Hybe, empresa responsável pelo grupo, chegaram a cair até 15% após o show.

De acordo com a Bloomberg, a queda representa a maior desvalorização intradiária da companhia desde 2022 e reflete a expectativa do mercado em relação ao retorno do BTS.

O grupo segue como principal fonte de receita da Hybe, mesmo após a expansão internacional da empresa. Durante o hiato, o crescimento da companhia desacelerou, aumentando a pressão sobre o sucesso da nova fase do grupo.

Apesar do impacto inicial, o novo álbum teve boa recepção e alcançou posições de destaque nas plataformas de streaming.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia
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