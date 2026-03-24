Show do BTS na Netflix foi assistido por 18,4 milhões de pessoas, diz site

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou aos palcos ainda no último sábado, 21, em uma apresentação gratuita no centro de Seul, a primeira em quase quatro anos. O show na praça Gwanghwamun foi transmitido ao vivo pela Netflix e conquistou uma audiência de 18,4 milhões, de acordo com informações do serviço de streaming divulgadas à Variety.

O show ficou entre os 10 títulos mais assistidos da última semana na Netflix em 80 países e foi o primeiro colocado em 24 países.

Além da transmissão, a parceria entre os Bangtan Boys e o serviço de streaming é também responsável por um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, que será disponibilizado nesta sexta-feira, 27.

Retorno aos poucos com público abaixo do esperado

Apesar do sucesso estrondoso no streaming, o show de retorno do BTS em Seul atraiu um público menor do que o esperado pelas autoridades locais. A apresentação na Praça Gwanghwamun e reuniu cerca de 104 mil fãs, abaixo da estimativa inicial de aproximadamente 260 mil pessoas.

O evento marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.

A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.

O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.

Ações da Hybe caem após show do BTS abaixo do esperado

O desempenho do evento teve impacto direto no mercado financeiro. As ações da Hybe, empresa responsável pelo grupo, chegaram a cair até 15% após o show.

De acordo com a Bloomberg, a queda representa a maior desvalorização intradiária da companhia desde 2022 e reflete a expectativa do mercado em relação ao retorno do BTS.

O grupo segue como principal fonte de receita da Hybe, mesmo após a expansão internacional da empresa. Durante o hiato, o crescimento da companhia desacelerou, aumentando a pressão sobre o sucesso da nova fase do grupo.

Apesar do impacto inicial, o novo álbum teve boa recepção e alcançou posições de destaque nas plataformas de streaming.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: