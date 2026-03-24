Show do BTS na Netflix foi assistido por 18,4 milhões de pessoas, diz site

Pessoas observam telas eletrônicas que anunciam o show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às suas raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia para o show de retorno ao ar livre no coração de Seul. (Jung Yeon-je/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h23.
O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou aos palcos ainda no último sábado, 21, em uma apresentação gratuita no centro de Seul, a primeira em quase quatro anos. O show na praça Gwanghwamun foi transmitido ao vivo pela Netflix e conquistou uma audiência de 18,4 milhões, de acordo com informações do serviço de streaming divulgadas à Variety.
O show ficou entre os 10 títulos mais assistidos da última semana na Netflix em 80 países e foi o primeiro colocado em 24 países.
Além da transmissão, a parceria entre os Bangtan Boys e o serviço de streaming é também responsável por um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, que será disponibilizado nesta sexta-feira, 27.
Apesar do sucesso estrondoso no streaming, o show de retorno do BTS em Seul atraiu um público menor do que o esperado pelas autoridades locais. A apresentação na Praça Gwanghwamun e reuniu cerca de 104 mil fãs, abaixo da estimativa inicial de aproximadamente 260 mil pessoas.
O evento marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.
A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.
O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.
O desempenho do evento teve impacto direto no mercado financeiro. As ações da Hybe, empresa responsável pelo grupo, chegaram a cair até 15% após o show.
De acordo com a Bloomberg, a queda representa a maior desvalorização intradiária da companhia desde 2022 e reflete a expectativa do mercado em relação ao retorno do BTS.
O grupo segue como principal fonte de receita da Hybe, mesmo após a expansão internacional da empresa. Durante o hiato, o crescimento da companhia desacelerou, aumentando a pressão sobre o sucesso da nova fase do grupo.
Apesar do impacto inicial, o novo álbum teve boa recepção e alcançou posições de destaque nas plataformas de streaming.
A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.
Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.
A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
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|País
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|Coreia do Sul
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|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
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|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
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|Tampa
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|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
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|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
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|17 de maio de 2026
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|Las Vegas
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|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
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|26 de junho de 2026
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|27 de junho de 2026
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|Londres
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|7 de julho de 2026
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|Munique
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|12 de julho de 2026
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|18 de julho de 2026
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