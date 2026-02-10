Maior que a Netflix? Spotify bate marca de 290 milhões de assinantes após Wrapped

O Spotify encerrou o quarto trimestre com 290 milhões de assinantes pagos e 751 milhões de usuários ativos mensais, o que consolidou a sua liderança como o maior serviço de streaming de música do mundo.

O resultado acontece depois de uma adição de 38 milhões de usuários em um trimestre, o maior avanço já registrado para o período pela companhia, impulsionado pelo engajamento do Spotify Wrapped no fim do ano.

Com esses números, a plataforma sueca amplia a distância em relação aos concorrentes no streaming de música e figura entre os principais serviços de assinatura digital do mundo — inclusive na comparação com plataformas de vídeo sob demanda.

Quem lidera entre as plataformas?

No segmento musical, o Spotify mantém vantagem sobre os concorrentes. A Apple Music, segunda maior plataforma do setor, conta com cerca de 108 milhões de assinantes globais no início de 2026, menos da metade da base paga do Spotify. O Deezer, por sua vez, tem cerca de nove milhões de usuários.

Mas, quando a análise se estende para além da música, o Spotify deixa de liderar em número absoluto de assinantes pagos.

A Netflix encerrou 2025 com mais de 325 milhões de assinantes pagos, enquanto o Amazon Prime Video reúne cerca de 200 milhões de usuários, considerando o pacote Prime. A Disney+ soma aproximadamente 132 milhões, e o HBO Max opera entre 120 e 128 milhões de assinantes globais.

Outras plataformas aparecem em escala menor. O Paramount+ conta com cerca de 78 milhões de usuários, enquanto o Apple TV+ tem estimados 45 milhões.

As maiores do streaming