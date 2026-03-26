Já percebeu como a experiência em uma loja muda quando som e ambiente estão desalinhados — e como isso impacta diretamente a percepção da marca? É nesse tipo de lacuna operacional que a InfyMedia constrói seu negócio: padronizar a comunicação em redes físicas, conectando áudio, vídeo e estratégia em milhares de pontos de venda no Brasil.

A proposta da empresa é reduzir a fragmentação comum em operações com múltiplas unidades, onde decisões locais muitas vezes destoam do posicionamento central da marca.

Na prática, a companhia organiza a comunicação interna das lojas com apoio de tecnologia e curadoria de conteúdo, criando consistência na jornada do consumidor — um tema que ganhou peso à medida que o varejo físico passou a competir com experiências mais integradas do digital.

Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla do setor: o ponto de venda deixa de ser apenas transacional e passa a ser também um canal de experiência. É nesse contexto que a InfyMedia acelera seu crescimento, apoiada em soluções de marketing sensorial, uso de dados e governança de mídia.

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A trajetória da empresa começa pelo áudio. Inicialmente focada em rádio indoor, a operação evoluiu para uma oferta mais ampla, incorporando vídeo, sistemas de gestão e novas camadas de controle sobre a comunicação em rede.

Foi esse crescimento que fez a empresa ser uma das selecionadas no ranking Exame Negócios em Expansão 2025 após registrar receita operacional líquida de R$ 2,2 milhões em 2024, crescimento de 23% em relação ao ano anterior, quando faturou R$ 1,8 milhão.

Da música ao empreendedorismo

Por trás da empresa está Eduardo Di Napoli, fundador com formação em publicidade pela PUC-RS. Sua trajetória mistura negócios e música — combinação que ajudou a moldar a proposta da InfyMedia.

Ainda jovem, investiu em uma carreira artística, compondo em inglês e buscando oportunidades fora do país, com passagens pelos Estados Unidos e Europa. No retorno ao Brasil, abriu shows internacionais, criou uma produtora e lançou trabalhos com uma grande gravadora.

Apesar de avanços, o contexto da indústria musical à época — anterior à consolidação das plataformas digitais — limitava escala e previsibilidade. A dificuldade de transformar a música em renda principal levou o empreendedor a redefinir sua trajetória antes dos 30 anos.

Esse ponto de inflexão coincidiu com um período de interesse por temas como saúde mental, educação financeira e performance. Em 2008, passou a atuar como freelancer para uma empresa inglesa, trabalhando com prospecção de artistas e repertório. Foi ali que teve contato com o modelo de rádio indoor europeu.

Ao identificar espaço para adaptação no Brasil, iniciou uma operação local. Divergências estratégicas com o modelo original levaram à busca por independência. Em 2015, adquiriu os direitos da americana Radio Sparks e estruturou o negócio no país.

Evolução do negócio

Nos primeiros anos, o foco esteve na oferta de rádio ambiente para empresas, com um diferencial baseado na curadoria musical e em acordos de direitos autorais. Esse modelo permitia oferecer conteúdo com condições específicas de licenciamento, reduzindo custos para determinados clientes.

A proposta encontrou aderência em setores como varejo e serviços, onde o uso de música envolve obrigações legais. Ao mesmo tempo, a empresa precisou atuar na educação do mercado sobre a viabilidade jurídica do modelo — um processo que costuma acompanhar inovações nesse tipo de serviço.

Em 2022, a operação passou por rebranding e adotou o nome InfyMedia. A mudança veio acompanhada da ampliação do portfólio, com a inclusão de TV indoor e um software proprietário de gestão de mídia. A empresa passou a atuar não apenas na execução, mas também na governança da comunicação dentro das redes.

Hoje, a companhia oferece um ecossistema que combina rádio, TV corporativa, radioweb e um sistema operacional voltado à padronização da comunicação. A sede fica em Porto Alegre, com equipe distribuída entre o Sul e São Paulo.

Próximos planos

A InfyMedia atende mais de 600 clientes ativos, com foco exclusivo em redes — algumas com até 60 pontos de venda. Não há atuação em lojas independentes, uma escolha estratégica que reforça o posicionamento em operações escaláveis.

Entre os principais segmentos estão supermercados, academias e instituições financeiras, além de ambientes corporativos. O processo comercial envolve diagnóstico, proposta e implementação, com ciclos de algumas semanas.

Como a solução opera via streaming, a implantação tende a ser rápida e com baixa necessidade de adaptação estrutural — um fator que facilita a expansão.

Em 2025, o avanço veio principalmente da entrada em clientes maiores, indicando um movimento de ganho de escala.

Para os próximos anos, a empresa mira três frentes: ampliar o portfólio de produtos, aprofundar a atuação em grandes redes e iniciar a internacionalização.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.