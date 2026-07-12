Por que a Geração Z sente saudade de uma época que não viveu

Tem gente que sente saudade da infância. Outros, dos anos 1990 ou 2000. E há quem sinta falta de uma época que nem chegou a viver. Se você já encontrou um jovem de 20 e poucos anos apaixonado por fitas cassete, câmeras digitais antigas ou músicas lançadas décadas antes de seu nascimento, saiba que ele faz parte de um fenômeno cada vez mais comum.

Um estudo internacional encomendado pela plataforma de videoclipes Vevo mostra que a Geração Z é a que mais se deixa levar pela nostalgia, inclusive por lembranças "emprestadas", construídas a partir de filmes, séries, músicas e outras referências da cultura pop.

A pesquisa ouviu 1.800 pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, divididas igualmente entre integrantes da Geração X, Millennials e Geração Z.

Saudade de uma época que não viveu

A pesquisa identificou um fenômeno que os pesquisadores chamam de "nostalgia emprestada". É quando uma pessoa cria uma conexão afetiva com uma década, um estilo de vida ou um momento histórico que nunca viveu.

Entre os integrantes da Geração Z, 65% disseram sentir esse tipo de nostalgia. O percentual é maior do que entre os Millennials (55%) e a Geração X (54%).

Segundo os autores, isso acontece porque quem cresceu na era do streaming tem acesso praticamente ilimitado a filmes, séries, músicas e videoclipes de diferentes épocas. Com todo esse acervo a poucos cliques de distância, as fronteiras entre as gerações ficam cada vez menores.

O resultado aparece no dia a dia. Basta uma série, um filme ou até uma campanha publicitária resgatar uma música antiga para que ela volte às paradas, ganhe milhões de reproduções e seja descoberta por um público que nem era nascido quando ela foi lançada.

Um dos exemplos mais marcantes aconteceu em 2022, quando a série "Stranger Things", da Netflix, levou a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, de volta ao topo das paradas quase quatro décadas após seu lançamento.

Quando o passado viraliza

Os dados da pesquisa mostram que filmes, séries e até campanhas publicitárias são capazes de ressuscitar músicas lançadas anos, ou até décadas, antes. Quando um sucesso antigo reaparece em uma produção de grande alcance, ele costuma ganhar uma nova geração de fãs.

Foi o que aconteceu com os Beatles. Após a chegada de "The Beatles: Antologia" ao Disney+, em novembro de 2025, as visualizações das músicas da banda na Vevo cresceram 62%.

O mesmo ocorreu com "Sign of the Times", de Harry Styles, que registrou um salto de 547% nas visualizações depois de aparecer no filme "Devoradores de Estrelas".

Já "Milkshake", de Kelis, lançada em 2003, teve aumento de 66% após integrar uma campanha publicitária da Gap.

A geração da nostálgica

Os dados mostram que a nostalgia exerce um peso especialmente forte sobre a Geração Z. Entre os entrevistados, 64% afirmam que ela influencia fortemente o conteúdo que assistem, enquanto 88% dizem que esse sentimento torna as experiências emocionais mais intensas.

Para os autores do estudo, há uma explicação curiosa. Justamente por terem crescido com tudo disponível a qualquer momento, esses jovens demonstram um desejo maior por experiências culturais compartilhadas, típicas de uma época em que a mídia era consumida de forma mais coletiva.