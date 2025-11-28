‘Stranger Things 5’ leva Kate Bush de volta à parada global do Spotify

A estreia da quinta temporada de Stranger Things voltou a impulsionar o catálogo musical de Kate Bush. A canção “Running Up That Hill (A Deal with God)” retornou à parada global do Spotify nesta quinta-feira , 27, ocupando a posição 146. A faixa somou 1,316 milhão de reproduções em 24 horas, segundo dados do portal Pop Crave.

Lançada originalmente em 1985, a música ganhou nova projeção em 2022 ao ser utilizada como tema da personagem Max na série da Netflix. Na trama, a canção integra momentos centrais da narrativa e voltou a ser ouvida após a chegada do Volume 1 da temporada final.

Impacto da estreia

A quinta temporada de Stranger Things será lançada em três partes. O Volume 1, com quatro episódios, estreou no dia 26 de novembro; o Volume 2, com três capítulos, será disponibilizado em 25 de dezembro; já o Volume 3, composto pelo episódio final da série, estreia em 31 de dezembro, sempre às 22h no horário de Brasília.

Além do desempenho musical, a nova fase reacendeu debates sobre o rumo dos personagens. O quarto episódio encerra o primeiro volume com uma batalha envolvendo Vecna e o grupo principal.

A sequência mostra Will acessando memórias e manifestando habilidades relacionadas à conexão com o vilão, capacidade explicada pelos criadores em entrevista à Variety.

Matt e Ross Duffer afirmam que os poderes de Will não equivalem aos de Onze. Segundo eles, o personagem acessa a mente coletiva ligada a Vecna e consegue manipular criaturas conectadas a essa rede, incluindo Demogorgons. A habilidade seria possível porque Will foi capturado no Mundo Invertido ainda na primeira temporada.

Os diretores também detalharam o planejamento da batalha final do Volume 1, gravada com uso de efeitos especiais, trechos contínuos e limites de filmagem noturna. Para o Volume 2, afirmam que haverá avanço na trama de Vecna e ampliação das memórias do antagonista.