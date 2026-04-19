Entre boomers e millennials, geração X enfrenta legado de crises e dívidas

A comparação entre baby boomers e millennials reacendeu uma discussão sobre a geração X. Hoje entre 45 e 61 anos, esses indivíduos atravessaram eventos decisivos que moldaram sua trajetória financeira.

A geração X entrou no mercado de trabalho durante a expansão dos anos 1990, mas viu a bolha da internet estourar no início dos anos 2000, segundo análise do Wall Street Jounal.

Pouco depois, já em fase de consolidação profissional e construção de patrimônio, enfrentou a crise financeira global de 2007 a 2009.

Esse timing teve impacto direto na acumulação de riqueza. Muitos compraram imóveis pouco antes da crise imobiliária, em níveis elevados de preço, o que resultou em perdas relevantes quando o mercado colapsou.

Renda semelhante, patrimônio pressionado

Apesar das turbulências, a renda mediana da geração X entre os 25 e 34 anos foi semelhante, em termos reais, à dos boomers antes deles e à dos millennials depois.

O principal diferencial esteve no patrimônio. A crise imobiliária atingiu diretamente esse grupo, seja por execuções hipotecárias, seja pela decisão de adiar novas compras de imóveis diante da incerteza.

Ainda assim, especialistas apontam que, atualmente, a taxa de propriedade de imóveis da geração X se aproxima da observada entre boomers na mesma faixa etária.

Dívida estudantil como fator adicional

Outro elemento relevante foi o aumento da dívida estudantil. A geração X entrou na vida adulta em um período de expansão do crédito educacional e de elevação das mensalidades.

Com menos mecanismos de proteção disponíveis na época, as taxas de inadimplência foram mais altas entre os membros mais velhos da geração em comparação com os millennials anos depois.

Hoje, parte desse grupo ainda carrega dívidas educacionais mesmo se aproximando da aposentadoria.

Recuperação ao longo do tempo

Apesar das perdas durante a crise de 2008, o patrimônio líquido médio das famílias da geração X voltou a crescer ao longo dos anos seguintes.

Após uma queda de cerca de 40% em menos de dois anos durante a recessão, o nível de riqueza atual — ajustado pela inflação — está próximo ao observado entre boomers na mesma fase da vida.