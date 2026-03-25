Pop Mart cresce 184% em 2025 e aposta em Labubu com tema da Copa do Mundo

A Pop Mart divulgou em nesta quarta-feira, 25, seus resultados financeiros de 2025, com receita de RMB 37,12 bilhões, alta de 184,7% na comparação anual. O lucro líquido ajustado alcançou RMB 13,08 bilhões, avanço de 284,5%, segundo dados apresentados pela companhia.

Entre os principais motores de receita, a linha Labubu superou pela primeira vez RMB 10 bilhões em faturamento. Além disso, seis propriedades intelectuais (IPs) da empresa geraram mais de RMB 2 bilhões cada, enquanto outras 17 ultrapassaram RMB 100 milhões no período.

Durante a apresentação, a empresa destacou uma versão especial do personagem Labubu em colaboração com a Fifa. No ano anterior, o fundador Wang Ning havia apresentado ao público uma versão mini do personagem, indicando a estratégia de expansão do portfólio.

Na véspera do anúncio, na última terça-feira, 24, a companhia informou que lançará a série “THE MONSTERS × FIFA”, fruto de uma parceria com a entidade do futebol. A nova linha traz brinquedos colecionáveis inspirados na Copa do Mundo 2026.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o Labubu caracterizado como jogador de futebol, segurando o troféu do torneio. A empresa também avalia lançar produtos derivados com temática do Mundial, ampliando a exploração comercial da franquia.