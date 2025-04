Labubu: o que é a 'boneca feia' que virou tendência no TikTok

Se existe uma nova estrela no TikTok, seu nome é Labubu.

A personagem da série de brinquedos The Monsters, da Popmart, virou uma febre na plataforma, protagonizando milhões de vídeos de unboxing e customização. O fenômeno ganhou força com a viralização de conteúdos que mostram o momento em que fãs abrem as blind boxes e revelam suas versões exclusivas da boneca.

Criada em 2015 pelo ilustrador Kasing Lung, a Labubu rapidamente se destacou entre os brinquedos colecionáveis.

Inspirada no folclore nórdico, a personagem apresenta orelhas pontudas, nove dentes afiados e uma expressão travessa, combinando elementos fofos e assustadores que capturam a atenção do público.

A popularidade mundial de Labubu deu um salto quando a cantora Lisa, do Blackpink, exibiu o boneco como acessório de moda em suas redes sociais. Desde então, a personagem ganhou mais de 300 variações de cores, formas e tamanhos, ampliando o apelo entre jovens colecionadores e fãs da cultura pop.

Em 2019, Kasing Lung firmou uma parceria exclusiva com a Popmart. Desde então, a marca lançou edições especiais como "Tasty Macarons" e "Have A Seat", em que os bonecos aparecem em posições ajustáveis e com materiais ainda mais sofisticados. Modelos raros como o Chestnut Cocoa e o DuoDuo se tornaram peças altamente valorizadas no mercado, com chance de apenas 1 em 72 caixas de serem encontrados, segundo estimativas.

O sucesso da boneca foi tanto que, em 2024, a Popmart teve uma alta de 204% no lucro quando comparado a 2023 e um aumento de 107% nas vendas no mesmo período. Analistas de mercado atribuem a popularidade meteórica de Labubu a uma combinação de fatores, como o endosse de celebridades, o crescente apelo de brinquedos exclusivos e o forte desejo do público por itens de colecionador. Nos Estados Unidos, uma boneca do tipo pode custar até US$ 300 (mas quase tudo no site está esgotado).

O poder da Labubu foi sentido até no k-pop. Em abril de 2024, Lisa, integrante do grupo Blackpink, postou uma foto em seu perfil no Instagram mostrando a boneca, o que gerou uma onda de interesse imediato entre seus milhões de seguidores.

Segundo a PopMart, apenas as vendas das Labubus resultaram em um faturamento de RMB 3,04 bilhões, representando 23% da receita total da empresa.

As edições Macaron e Have A Seat consolidam o sucesso de Labubu

O lançamento da coleção Tasty Macarons, em outubro de 2023, marcou uma nova fase para a personagem. Com nomes inspirados em sobremesas, como Green Grape e Sea Salt Coconut, os novos bonecos reforçaram a estética lúdica da linha e impulsionaram ainda mais a busca dos colecionadores.

Já em julho de 2024, a Pop Mart inovou novamente ao lançar Have A Seat, trazendo Labubu em posição sentada e com materiais mais macios. As novas versões apresentam expressões variadas — olhos abertos, piscando ou fechados — e etiquetas em tons que combinam com cada modelo.

Apesar do preço inicial de SGD 24,90, as unidades se esgotam rapidamente nas lojas oficiais, impulsionando o mercado secundário e consolidando a imagem de Labubu como um item de desejo.