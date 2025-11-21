Brasil sediará novo torneio internacional da Fifa em 2026

Entre março e abril de 2026, a Fifa vai realizar o "Fifa Series 2026", um novo torneio com seleções masculinas e femininas. A nova competição foi anunciada nesta sexta-feira, 21, e oferecerá a diversas seleções menores a oportunidade de competir contra outros países em uma janela no calendário do futebol internacional.

A competição vai ocorrer em formato de amistoso entre diferentes confederações. A série feminina será sediada no Brasil, Tailândia e Costa do Marfim. A série masculina contará com partidas na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

"A Série Fifa visa oferecer novas oportunidades a jogadores, treinadores e torcedores, além de promover a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas competitivas”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Desenvolvimento do futebol mundial

Uma primeira versão do torneio aconteceu em março de 2024. Após o sucesso inicial, a entidade expandiu a competição e, pela primeira vez, vai incluir seleções femininas simultaneamente.