Esporte

Brasil sediará novo torneio internacional da Fifa em 2026

'Fifa Series 2026' vai promover amistosos entre diversas seleções femininas e masculinas entre abril e março de 2026 ao redor do mundo

'Fifa Series 2026': novo torneio da FIFA vai ter sedes em diversos países (Mattia Ozbot - UEFA/UEFA /Getty Images)

'Fifa Series 2026': novo torneio da FIFA vai ter sedes em diversos países (Mattia Ozbot - UEFA/UEFA /Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h54.

Tudo sobreFifa
Saiba mais

Entre março e abril de 2026, a Fifa vai realizar o "Fifa Series 2026", um novo torneio com seleções masculinas e femininas. A nova competição foi anunciada nesta sexta-feira, 21, e oferecerá a diversas seleções menores a oportunidade de competir contra outros países em uma janela no calendário do futebol internacional.

A competição vai ocorrer em formato de amistoso entre diferentes confederações. A série feminina será sediada no Brasil, Tailândia e Costa do Marfim. A série masculina contará com partidas na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

"A Série Fifa visa oferecer novas oportunidades a jogadores, treinadores e torcedores, além de promover a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas competitivas”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Desenvolvimento do futebol mundial

Uma primeira versão do torneio aconteceu em março de 2024. Após o sucesso inicial, a entidade expandiu a competição e, pela primeira vez, vai incluir seleções femininas simultaneamente.

Gianni disse que "a edição de 2026 beneficiará ainda mais as seleções nacionais de futebol feminino e masculino. A competição busca fortalecer o esporte mais popular do mundo, colocando países de todo o mundo uns contra os outros e permitindo que as comunidades locais brilhem no cenário global.”

Segundo a Fifa, a inciativa busca contribuir para o desenvolvimento do futebol mundial. Mais detalhes serão divulgados no início de 2026.

Acompanhe tudo sobre:FifaFutebol

Mais de Esporte

Copa do Mundo Sub-17: Brasil vence o Marrocos por 2 a 1 e avança à semifinal

Corinthians x São Paulo: qual time mais venceu o clássico nos últimos 10 anos

Com golaço de Memphis, Corinthians bate São Paulo por 3 a 1 em Itaquera

Justiça aceita ação de Massa contra Fórmula 1 sobre 'conspiração' de 2008

Mais na Exame

English

Meet Brazil's most awarded cheesery, with over 149 awards

Pop

‘Wicked 2’ estreia com aprovação menor que o 1º filme e divide críticos

EXAME Agro

Preço do café cai após Trump revogar tarifas de 40% sobre grão brasileiro

Casual

Azeite em garrafinha squeeze: tendência chega ao Brasil