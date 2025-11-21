Brasil sediará novo torneio internacional da Fifa em 2026

'Fifa Series 2026': novo torneio da FIFA vai ter sedes em diversos países (Mattia Ozbot - UEFA/UEFA /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h54.
Entre março e abril de 2026, a Fifa vai realizar o "Fifa Series 2026", um novo torneio com seleções masculinas e femininas. A nova competição foi anunciada nesta sexta-feira, 21, e oferecerá a diversas seleções menores a oportunidade de competir contra outros países em uma janela no calendário do futebol internacional.
A competição vai ocorrer em formato de amistoso entre diferentes confederações. A série feminina será sediada no Brasil, Tailândia e Costa do Marfim. A série masculina contará com partidas na Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.
"A Série Fifa visa oferecer novas oportunidades a jogadores, treinadores e torcedores, além de promover a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas competitivas”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.
Uma primeira versão do torneio aconteceu em março de 2024. Após o sucesso inicial, a entidade expandiu a competição e, pela primeira vez, vai incluir seleções femininas simultaneamente.
Gianni disse que "a edição de 2026 beneficiará ainda mais as seleções nacionais de futebol feminino e masculino. A competição busca fortalecer o esporte mais popular do mundo, colocando países de todo o mundo uns contra os outros e permitindo que as comunidades locais brilhem no cenário global.”
Segundo a Fifa, a inciativa busca contribuir para o desenvolvimento do futebol mundial. Mais detalhes serão divulgados no início de 2026.