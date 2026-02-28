Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Nos 30 anos da franquia, Pokémon anuncia dois jogos para 2027

Jogos serão lançados em 2027 para Nintendo Switch 2 e apresentam novos 'starters'

Pokémon: Anúncio de novos jogos foi feito durante celebração dos 30 anos da franquia (Divulgação)

Pokémon: Anúncio de novos jogos foi feito durante celebração dos 30 anos da franquia (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06h52.

A The Pokémon Company revelou oficialmente Pokémon Winds e Pokémon Waves, os próximos jogos principais da franquia Pokémon, durante a apresentação especial nesta sexta-feira, 27, data que marcou o 30º aniversário da série. A confirmação veio com detalhes sobre o lançamento e os primeiros Pokémon da décima geração.

Nova geração, nova plataforma

Os dois títulos serão lançados mundialmente no próximo ano, sendo desenvolvidos pela Game Freak e publicados pela Nintendo e The Pokémon Company para o Nintendo Switch 2. Essa será a primeira vez que uma geração principal da série sai exclusivamente para uma plataforma mais recente, refletindo uma transição tecnológica para a franquia.

O anúncio incluiu o trio de Pokémon iniciais que os jogadores poderão escolher no início de sua jornada. Os três primeiros Pokémon revelados são Browt, um tipo Grama; Pombon, um tipo Fogo; e Gecqua, um tipo Água. Esses novos parceiros prometem variedade estratégica desde o início da aventura e são símbolos da 10ª geração de criaturas.

Além dos starters, a apresentação exibiu trechos de gameplay e conceito da nova região, que parece combinar áreas insulares tropicais com possibilidades de exploração subaquática e terrestre. 

Acompanhe tudo sobre:Pokémon GoJogosGames

Mais de Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo'

Netflix e Apple TV fecham acordo inédito para conteúdo de Fórmula 1

Breno é 'exilado' em dinâmica do BBB 26

BBB 26: qual brother foi 'exilado' do programa?

Mais na Exame

Casual

Demi Moore e Chris Evans vão apresentar o Oscar 2026; veja outros nomes

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo'

Mundo

EUA e Israel lançam operação militar contra o Irã

Ciência

Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil em março