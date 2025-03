Criadora do 'Pokemon Go' vende divisão de jogos para empresa saudita por US$ 3,5 bilhões

A Niantic Labs, empresa americana de realidade aumentada responsável pelo fenômeno global "Pokemon Go", anunciou que venderá sua divisão de videogames para a Scopely, gigante do setor de games controlada pela Arábia Saudita, por US$ 3,5 bilhões.

O acordo, divulgado nesta quarta-feira, 12, marca uma mudança estratégica para a Niantic, que agora se concentrará em tecnologia geoespacial, após dificuldades em replicar o sucesso de "Pokemon Go" — um dos jogos móveis mais populares desde seu lançamento, em 2016.

Como parte do acordo, a Niantic distribuirá um adicional de US$ 350 milhões aos seus acionistas, segundo apuração da Reuters. A empresa também revelou planos de criar uma nova entidade, a Niantic Spatial, voltada para inteligência artificial geoespacial, que será liderada pelo fundador e CEO da Niantic, John Hanke.

A Niantic Spatial será financiada com US$ 250 milhões em capital – US$ 200 milhões provenientes do balanço patrimonial da Niantic e US$ 50 milhões da Scopely. Todos os investidores originais da Niantic continuarão a ser acionistas da Niantic Spatial.

Sucesso que termina em maus lençóis

Essa mudança estratégica ocorre após vários anos desafiadores para a Niantic. Apesar do sucesso inicial de "Pokemon Go", a empresa teve dificuldades em replicar esse êxito, o que levou a demissões em 2022 e 2023 e à descontinuação de "Harry Potter: Wizards Unite", em 2022.

Para a Arábia Saudita, este acordo faz parte de uma ambição maior de se tornar o "centro global definitivo" para o setor de games. A aquisição complementa os esforços do governo saudita para diversificar sua economia, que ainda depende fortemente do petróleo.

O acordo também reforça o plano do país de investir cerca de US$ 38 bilhões em iniciativas relacionadas ao setor de jogos e esportes eletrônicos por meio do Savvy Games Group, que comprou a Scopely por US$ 4,9 bilhões em 2023.

O Savvy Games tem feito investimentos significativos em empresas globais de videogame, incluindo uma participação na Nintendo, na qual detém aproximadamente 7,54% de participação, após uma redução modesta em seu investimento no ano passado.