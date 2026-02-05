Parque temático de Pokémon é inaugurado em Tóquio; veja vídeo

O primeiro parque temático totalmente dedicado a Pokémon foi inaugurado nesta quinta-feira, 5, em Tóquio, no Japão. Chamado de PokéPark Kanto, o espaço reúne atrações inspiradas no universo da franquia e inclui uma área arborizada onde visitantes podem tentar “capturar” personagens em meio ao percurso.

O parque fica dentro do Yomiuri Land, apontado como o maior parque de diversões de Tóquio. Na entrada, os visitantes são recebidos por estátuas de Pikachu e outras criaturas conhecidas da série.

Em vídeo de apresentação divulgado no ano passado, o diretor criativo da Pokémon Company, Junichi Masuda, afirmou que a proposta é criar um local onde os Pokémon “estejam sempre presentes” e onde o público possa interagir com o universo da marca.

De acordo com informações da AFP, os ingressos para a atração já estão esgotados pelos próximos dois meses.

PokéPark Kanto em Tóquio: como é o parque de Pokémon e as atrações

O PokéPark Kanto foi dividido em duas áreas principais. A primeira é uma zona externa, com relevo montanhoso e quase meio quilômetro de extensão, onde o visitante percorre um trajeto com figuras e elementos do universo Pokémon distribuídos pelo caminho. A segunda área simula uma cidade inspirada nos jogos, com lojas e atrações.

De acordo com o site do parque, para acessar a área da floresta é necessário conseguir subir 110 degraus sem auxílio, exigência informada como parte das orientações de visita.

A inauguração ocorre em um momento de aumento do turismo no Japão. No ano passado, o país registrou um número recorde de visitantes estrangeiros, mesmo com a redução de turistas chineses em dezembro, mencionada no contexto de uma disputa diplomática.

Criado em 1996 como um jogo para o Game Boy, da Nintendo, Pokémon se consolidou como um dos produtos culturais japoneses mais conhecidos no mundo. A franquia cresceu com séries de anime, filmes, jogo de cartas colecionáveis e o aplicativo de realidade aumentada Pokémon Go.