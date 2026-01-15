LEGO entra no universo Pokémon com kits que podem custar R$ 3.500

Lego: Pokémon chega ao catálogo da Lego com modelos articulados (Divulgação)
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06h24.
O Grupo LEGO revelou sua primeira coleção oficial de conjuntos Pokémon, em parceria com a The Pokémon Company International. A linha estreia mundialmente em 27 de fevereiro, data do Pokémon Day, e celebra os quase 30 anos da franquia.
A pré-venda já está disponível no site oficial da Lego, nas lojas físicas e revendedores autorizados. Os preços variam entre US$ 59,99 e US$ 649,99 - algo em torno de R$ 3.500.
A colaboração reúne duas marcas de grande alcance no mercado de brinquedos e mira crianças, colecionadores e fãs de Pokémon. O lançamento inicial traz três conjuntos principais com cinco Pokémon icônicos da região de Kanto:
A proposta é que o público monte e exiba os personagens, aproximando o visual dos monstrinhos ao estilo clássico da LEGO.
Um dos destaques da coleção é o LEGO Pokémon Pikachu e Poké Bola, com 2.050 peças. O modelo recria a cena em que Pikachu salta da Poké Bola em pose de batalha. A base inclui detalhes temáticos como raio estilizado e a referência ao número 25 da Pokédex.
O Pikachu pode ser exibido em posição dinâmica ou ao lado de uma Poké Bola fechada, reforçando a proposta de peça articulada e de exibição.
Outro lançamento reúne Venusaur, Charizard e Blastoise, em um dos maiores conjuntos de exibição já produzidos pela LEGO, com 6.838 peças.
Cada Pokémon tem articulações próprias e pode ser exibido individualmente ou em conjunto sobre uma base inspirada nos biomas originais dos personagens. O produto mira principalmente colecionadores.
Já o LEGO Pokémon Eevee traz 587 peças, com cabeça, membros e cauda articuláveis. O modelo permite exibir o personagem em repouso ou movimento. O conjunto é compatível com o aplicativo LEGO Builder, que auxilia na montagem.