LEGO entra no universo Pokémon com kits que podem custar R$ 3.500

Lançamento global será em fevereiro e já está em pré-venda no site oficial

Lego: Pokémon chega ao catálogo da Lego com modelos articulados (Divulgação)

Vanessa Loiola
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06h24.

O Grupo LEGO revelou sua primeira coleção oficial de conjuntos Pokémon, em parceria com a The Pokémon Company International. A linha estreia mundialmente em 27 de fevereiro, data do Pokémon Day, e celebra os quase 30 anos da franquia.

A pré-venda já está disponível no site oficial da Lego, nas lojas físicas e revendedores autorizados. Os preços variam entre US$ 59,99 e US$ 649,99 - algo em torno de R$ 3.500.

A colaboração reúne duas marcas de grande alcance no mercado de brinquedos e mira crianças, colecionadores e fãs de Pokémon. O lançamento inicial traz três conjuntos principais com cinco Pokémon icônicos da região de Kanto:

  • Pikachu
  • Eevee
  • Venusaur
  • Charizard
  • Blastoise

A proposta é que o público monte e exiba os personagens, aproximando o visual dos monstrinhos ao estilo clássico da LEGO.

Cena icônica com 2.050 peças

Um dos destaques da coleção é o LEGO Pokémon Pikachu e Poké Bola, com 2.050 peças. O modelo recria a cena em que Pikachu salta da Poké Bola em pose de batalha. A base inclui detalhes temáticos como raio estilizado e a referência ao número 25 da Pokédex.

O Pikachu pode ser exibido em posição dinâmica ou ao lado de uma Poké Bola fechada, reforçando a proposta de peça articulada e de exibição.

Mega conjunto de peças

Outro lançamento reúne Venusaur, Charizard e Blastoise, em um dos maiores conjuntos de exibição já produzidos pela LEGO, com 6.838 peças.

Cada Pokémon tem articulações próprias e pode ser exibido individualmente ou em conjunto sobre uma base inspirada nos biomas originais dos personagens. O produto mira principalmente colecionadores.

Já o LEGO Pokémon Eevee traz 587 peças, com cabeça, membros e cauda articuláveis. O modelo permite exibir o personagem em repouso ou movimento. O conjunto é compatível com o aplicativo LEGO Builder, que auxilia na montagem.

