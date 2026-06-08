Esporte

CazéTV renova acordo com o Disney+ e streaming vai exibir jogos da Copa do Mundo

Nova parceria também vai abranger as partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15h02.

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O Disney+ e a CazéTV renovaram o acordo de distribuição de conteúdo esportivo, assegurando a presença do canal dentro da oferta da ESPN no Disney+ pelos próximos três anos. A parceria garante a continuidade das transmissões ao vivo de competições de destaque no serviço, incluindo a Copa do Mundo FIFA de 2026, cuja cobertura completa ficará a cargo da CazéTV.

O novo contrato também abrange a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, marcada para acontecer no Brasil, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, previstos para 2028, ampliando o calendário de eventos disponíveis aos assinantes da plataforma.

A renovação fortalece a estratégia do Disney+ de expandir seu portfólio de transmissões esportivas ao vivo. Com a integração da ESPN e de parceiros de conteúdo em um mesmo ambiente, a plataforma busca reunir diferentes formatos de cobertura para atender públicos diversos interessados em esporte.

Durante a Copa do Mundo FIFA de 2026, o Disney+ concentrará em um único serviço as transmissões dos 104 jogos realizadas pela CazéTV, além da programação especial da ESPN. A cobertura incluirá programas, equipes de comentaristas e conteúdos produzidos diretamente nos países-sede do torneio — México, Canadá e Estados Unidos —, somados à programação dos canais lineares e materiais exclusivos.

“Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN. Ao trazer eventos como a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo Feminina no Brasil e os Jogos Olímpicos, ampliamos ainda mais nossa oferta de conteúdos relevantes, conectados a diferentes perfis de fãs, fortalecendo nossa proposta como o principal destino do esporte no streaming”, afirma Renato D’Angelo, General Manager do Brasil e Head de Direct-to-Consumer para a América Latina da The Walt Disney Company.

“A renovação da parceria com o Disney+ amplia o acesso à cobertura da CazéTV em uma plataforma que faz parte do dia a dia dos brasileiros. É mais um passo da nossa estratégia de estar onde o público está, entregando uma experiência consistente com a nossa voz única, especialmente durante a Copa do Mundo”, acrescenta Paulo Planet, Head de Distribuição de Plataformas da CazéTV.

Com a extensão da parceria, o Disney+ mantém sua aposta na concentração de grandes eventos esportivos em uma única plataforma, reunindo transmissões ao vivo, torneios internacionais e conteúdos exclusivos voltados a diferentes perfis de torcedores no Brasil.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.

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