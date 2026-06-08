CazéTV renova acordo com o Disney+ e streaming vai exibir jogos da Copa do Mundo

O Disney+ e a CazéTV renovaram o acordo de distribuição de conteúdo esportivo, assegurando a presença do canal dentro da oferta da ESPN no Disney+ pelos próximos três anos. A parceria garante a continuidade das transmissões ao vivo de competições de destaque no serviço, incluindo a Copa do Mundo FIFA de 2026, cuja cobertura completa ficará a cargo da CazéTV.

O novo contrato também abrange a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, marcada para acontecer no Brasil, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, previstos para 2028, ampliando o calendário de eventos disponíveis aos assinantes da plataforma.

A renovação fortalece a estratégia do Disney+ de expandir seu portfólio de transmissões esportivas ao vivo. Com a integração da ESPN e de parceiros de conteúdo em um mesmo ambiente, a plataforma busca reunir diferentes formatos de cobertura para atender públicos diversos interessados em esporte.

Durante a Copa do Mundo FIFA de 2026, o Disney+ concentrará em um único serviço as transmissões dos 104 jogos realizadas pela CazéTV, além da programação especial da ESPN. A cobertura incluirá programas, equipes de comentaristas e conteúdos produzidos diretamente nos países-sede do torneio — México, Canadá e Estados Unidos —, somados à programação dos canais lineares e materiais exclusivos.

“Estamos muito satisfeitos em continuar oferecendo a CazéTV dentro da ESPN no Disney+. Este acordo reforça nossa estratégia de expandir o conteúdo esportivo na plataforma, que já inclui todo o catálogo da ESPN. Ao trazer eventos como a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo Feminina no Brasil e os Jogos Olímpicos, ampliamos ainda mais nossa oferta de conteúdos relevantes, conectados a diferentes perfis de fãs, fortalecendo nossa proposta como o principal destino do esporte no streaming”, afirma Renato D’Angelo, General Manager do Brasil e Head de Direct-to-Consumer para a América Latina da The Walt Disney Company.

“A renovação da parceria com o Disney+ amplia o acesso à cobertura da CazéTV em uma plataforma que faz parte do dia a dia dos brasileiros. É mais um passo da nossa estratégia de estar onde o público está, entregando uma experiência consistente com a nossa voz única, especialmente durante a Copa do Mundo”, acrescenta Paulo Planet, Head de Distribuição de Plataformas da CazéTV.

Com a extensão da parceria, o Disney+ mantém sua aposta na concentração de grandes eventos esportivos em uma única plataforma, reunindo transmissões ao vivo, torneios internacionais e conteúdos exclusivos voltados a diferentes perfis de torcedores no Brasil.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.