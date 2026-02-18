'Virou outra pessoa', diz Ana Paula sobre Munik, campeã do BBB 16

No Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault surpreendeu ao revelar como está sua relação com Munik Nunes, campeã do BBB 16, edição em que as duas participaram juntas. Em uma conversa informal com outros participantes na manhã desta quarta-feira, 18, a veterana avaliou a amizade que tiveram dentro do reality e foi franca sobre o que aconteceu fora da casa.

Fim da amizade

Enquanto tomavam café no VIP do programa, Ana Paula e seus colegas relembraram momentos de suas experiências em edições anteriores e comentaram sobre mudanças físicas e pessoais ao longo dos anos. Após algumas observações bem-humoradas, o papo acabou direcionado para Munik Nunes quando Gabriela citou a campeã do BBB 16.

Ana Paula afirmou que, dentro da casa, as duas eram amigas e dividiam a convivência do confinamento com proximidade. No entanto, ao falar sobre o que aconteceu depois, foi direta. “Aqui dentro era minha amiga. Saiu, virou outra pessoa”, disse, indicando que o vínculo que construíram no programa não se manteve quando voltaram ao convívio fora da competição.

