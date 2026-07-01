PlayStation Plus divulga jogos que estarão grátis em julho; veja lista

Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. (Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter
Publicado em 1 de julho de 2026 às 18h40.
A Sony anunciou os jogos que estarão disponíveis gratuitamente para os assinantes do PlayStation Plus em julho. Os títulos poderão ser resgatados entre 7 de julho e 3 de agosto e incluem opções dos gêneros ação, aventura e RPG.
Entre os destaques está Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle para PS5 e PS4. O jogo dá sequência aos eventos de Modern Warfare II e acompanha uma nova missão do Capitão Price e da Força-Tarefa 141. O pacote também reúne versões remasterizadas de mapas clássicos de Modern Warfare 2 (2009) e um modo Zumbis em mundo aberto com foco na experiência cooperativa.
Também integra a seleção For the King II, disponível para PS5 e PS4. O título combina elementos de RPG, estratégia e roguelite em uma jornada contra a Rainha Rosomon. A campanha pode ser jogada de forma individual ou em modo cooperativo para até quatro participantes.
Fechando a lista, CrossCode, para PS5 e PS4, traz inspiração nos RPGs de 16 bits. O jogo reúne combates em tempo real, quebra-cabeças e uma narrativa de ficção científica, além de sistemas de progressão de personagens, equipamentos e habilidades.
Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado.
A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente.
As novas tarifas entraram em vigor nesta semana, poucos meses após a empresa também elevar o preço do console PlayStation 5.
O PlayStation Plus oferece aos usuários acesso ao modo multiplayer online, jogos mensais para download e descontos exclusivos na loja digital da plataforma.
O serviço conta com três níveis de assinatura — Essential, Extra e Premium —, cada um com valores diferentes para planos mensais, trimestrais e anuais.
O reajuste já está em vigor e atinge os planos mensais e trimestrais dos níveis Essential, Extra e Deluxe. As assinaturas anuais permanecem sem alterações.
Embora o aumento não seja tão elevado quanto o aplicado em 2023, os novos preços ampliam o custo ao longo do tempo, especialmente para usuários que optam por pagamentos mensais ou trimestrais.
PlayStation Plus Essential
PlayStation Plus Extra
PlayStation Plus Deluxe
Valores anuais mantidos: