PlayStation Plus divulga jogos que estarão grátis em julho; veja lista

A Sony anunciou os jogos que estarão disponíveis gratuitamente para os assinantes do PlayStation Plus em julho. Os títulos poderão ser resgatados entre 7 de julho e 3 de agosto e incluem opções dos gêneros ação, aventura e RPG.

Entre os destaques está Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle para PS5 e PS4. O jogo dá sequência aos eventos de Modern Warfare II e acompanha uma nova missão do Capitão Price e da Força-Tarefa 141. O pacote também reúne versões remasterizadas de mapas clássicos de Modern Warfare 2 (2009) e um modo Zumbis em mundo aberto com foco na experiência cooperativa.

Também integra a seleção For the King II, disponível para PS5 e PS4. O título combina elementos de RPG, estratégia e roguelite em uma jornada contra a Rainha Rosomon. A campanha pode ser jogada de forma individual ou em modo cooperativo para até quatro participantes.

Fechando a lista, CrossCode, para PS5 e PS4, traz inspiração nos RPGs de 16 bits. O jogo reúne combates em tempo real, quebra-cabeças e uma narrativa de ficção científica, além de sistemas de progressão de personagens, equipamentos e habilidades.

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