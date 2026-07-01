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PlayStation Plus divulga jogos que estarão grátis em julho; veja lista

O PlayStation Plus oferece aos usuários acesso ao modo multiplayer online, jogos mensais para download e descontos exclusivos

Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 18h40.

A Sony anunciou os jogos que estarão disponíveis gratuitamente para os assinantes do PlayStation Plus em julho. Os títulos poderão ser resgatados entre 7 de julho e 3 de agosto e incluem opções dos gêneros ação, aventura e RPG.

Entre os destaques está Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle para PS5 e PS4. O jogo dá sequência aos eventos de Modern Warfare II e acompanha uma nova missão do Capitão Price e da Força-Tarefa 141. O pacote também reúne versões remasterizadas de mapas clássicos de Modern Warfare 2 (2009) e um modo Zumbis em mundo aberto com foco na experiência cooperativa.

Também integra a seleção For the King II, disponível para PS5 e PS4. O título combina elementos de RPG, estratégia e roguelite em uma jornada contra a Rainha Rosomon. A campanha pode ser jogada de forma individual ou em modo cooperativo para até quatro participantes.

Fechando a lista, CrossCode, para PS5 e PS4, traz inspiração nos RPGs de 16 bits. O jogo reúne combates em tempo real, quebra-cabeças e uma narrativa de ficção científica, além de sistemas de progressão de personagens, equipamentos e habilidades.

PlayStation Plus: veja quanto os planos vão custar no Brasil após aumentos da Sony

Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado.

A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente.

As novas tarifas entraram em vigor nesta semana, poucos meses após a empresa também elevar o preço do console PlayStation 5.

O que é o PlayStation Plus

O PlayStation Plus oferece aos usuários acesso ao modo multiplayer online, jogos mensais para download e descontos exclusivos na loja digital da plataforma.

O serviço conta com três níveis de assinatura — Essential, Extra e Premium —, cada um com valores diferentes para planos mensais, trimestrais e anuais.

Preços no Brasil

O reajuste já está em vigor e atinge os planos mensais e trimestrais dos níveis Essential, Extra e Deluxe. As assinaturas anuais permanecem sem alterações.

Embora o aumento não seja tão elevado quanto o aplicado em 2023, os novos preços ampliam o custo ao longo do tempo, especialmente para usuários que optam por pagamentos mensais ou trimestrais.

Confira os novos valores:

PlayStation Plus Essential

  • 1 mês: R$ 49,90 (antes R$ 43,90) — alta de 13,67%
  • 3 meses: R$ 129,90 (antes R$ 114,90) — alta de 13,05%

PlayStation Plus Extra

  • 1 mês: R$ 74,90 (antes R$ 65,90) — alta de 13,66%
  • 3 meses: R$ 209,90 (antes R$ 186,90) — alta de 12,31%

PlayStation Plus Deluxe

  • 1 mês: R$ 86,90 (antes R$ 76,90) — alta de 13,00%
  • 3 meses: R$ 249,90 (antes R$ 219,90) — alta de 13,64%

Valores anuais mantidos:

  • Essential: R$ 359,90
  • Extra: R$ 592,90
  • Deluxe: R$ 691,90
Acompanhe tudo sobre:PlayStation

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