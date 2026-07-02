É o fim dos discos? Sony define data para abandonar jogos físicos no PlayStation

A Sony anunciou que deixará de produzir discos físicos para novos jogos de PlayStation a partir de janeiro de 2028. Depois dessa data, todos os lançamentos serão comercializados exclusivamente em formato digital, tanto pela PlayStation Store quanto por lojas físicas que venderão códigos para download.

O anúncio foi feito pela própria Sony Interactive Entertainment nesta quarta-feira, 1º. Segundo a empresa, a mudança acompanha a preferência dos consumidores pelo formato digital e não afetará os jogos lançados ou previstos para chegar em disco antes de janeiro de 2028.

Vendas digitais já são maioria

No comunicado, a empresa afirma que a migração reflete uma tendência já consolidada na indústria dos games. A Sony também informou que continuará oferecendo diferentes opções de compra, mas os novos títulos estarão disponíveis apenas em formato digital.

A companhia argumenta que a decisão permite concentrar investimentos em novas formas de distribuição e acesso aos jogos, acompanhando a forma como a maior parte dos jogadores já consome esse conteúdo.

A mudança ocorre em um momento em que a compra de jogos digitais domina o mercado. De acordo com os resultados financeiros mais recentes da Sony, divulgados em maio, cerca de 80% dos jogos vendidos para PlayStation 5 já são adquiridos digitalmente.

Outro exemplo dessa tendência é Grand Theft Auto VI (GTA 6). A Rockstar Games anunciou recentemente que o jogo será vendido em uma caixa contendo apenas um código para download, sem disco físico.

Decisão reacende debate sobre preservação dos jogos

Além das mudanças para os consumidores, o anúncio também reacendeu discussões sobre a preservação dos videogames. De acordo com o The Verge, a dependência exclusiva das lojas digitais pode dificultar o acesso aos jogos no futuro, sobretudo quando esses serviços forem descontinuados.

Dessa forma, o encerramento das lojas digitais do PlayStation 3 e do PS Vita ilustra esse desafio. Embora usuários ainda possam baixar jogos já adquiridos, títulos distribuídos apenas nessas plataformas deixam de ficar disponíveis para novos jogadores.

O problema tende a ganhar proporções maiores à medida que grandes lançamentos passam a existir apenas em formato digital, tornando seu acesso dependente da manutenção das lojas e dos serviços online.

Mídia física ainda oferece vantagens

Embora discos e cartuchos também sofram desgaste ao longo do tempo, eles permitem que jogadores, colecionadores e instituições mantenham cópias físicas independentemente da continuidade das lojas digitais.

Na avaliação do The Verge, isso faz com que a mídia física continue desempenhando um papel importante para a preservação da história dos videogames, mesmo em um mercado que caminha rapidamente para o formato exclusivamente digital.

Com a decisão da Sony, a transição para os jogos digitais ganha mais um capítulo importante e reforça uma tendência que já vinha sendo observada na indústria nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o debate sobre como preservar esse acervo digital deve ganhar ainda mais relevância à medida que os discos físicos deixam de fazer parte dos novos lançamentos.