Show do Jão: venda geral de lote extra de ingressos começa hoje; veja onde comprar

Jão: cantor abre lote extra de ingressos para apresentação única em São Paulo (Reprodução/Instagram/@jao)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05h01.
A venda geral do lote extra de ingressos para o show de Jão no Nubank Parque começa nesta quinta-feira, 10, às 10h, no site da Eventim. Na bilheteria física, as vendas têm início às 11h. A apresentação única de Jão no Nubank Parque acontece em 25 de setembro e marca a estreia da turnê "Memórias Póstumas".
O novo lote foi aberto pela 30e devido à alta demanda, com ingressos limitados para dois setores: cadeira inferior e Pacote VIP Super Fã Itaú (pista). Os preços variam de R$ 220 a R$ 995.
A venda geral começa nesta quinta-feira, 10, em horários diferentes para cada canal:
Os ingressos do lote extra custam de R$ 220 a R$ 995, conforme o setor e a modalidade escolhida. Pelo site, é possível parcelar a compra em até 10 vezes. Na bilheteria física, não há parcelamento.
O limite na venda geral é de seis ingressos por CPF, dos quais até dois podem ser de meia-entrada.
O pacote VIP inclui um ingresso para o setor pista, entrada antecipada por fila exclusiva, credencial especial, pôster da turnê em edição limitada e um kit com produtos exclusivos para os fãs.
Os horários da experiência VIP serão divulgados até 48 horas antes do evento, pelas redes sociais e pelo e-mail cadastrado no momento da compra.
A compra online será feita pelo site oficial da Eventim. Também será possível adquirir ingressos presencialmente nas bilheterias do Nubank Parque, conforme o cronograma abaixo.
O atendimento nesta quinta-feira, 10, começa às 11h.
Nos demais dias, o atendimento será realizado apenas na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.
As bilheterias físicas não funcionam em feriados, emendas de feriados, dias de jogos e datas com eventos realizados por outras empresas.
A taxa administrativa será cobrada em todos os canais. As compras também estão sujeitas à taxa de processamento, exceto nos pagamentos em dinheiro.