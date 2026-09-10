Show do Jão: venda geral de lote extra de ingressos começa hoje; veja onde comprar

A venda geral do lote extra de ingressos para o show de Jão no Nubank Parque começa nesta quinta-feira, 10, às 10h, no site da Eventim. Na bilheteria física, as vendas têm início às 11h. A apresentação única de Jão no Nubank Parque acontece em 25 de setembro e marca a estreia da turnê "Memórias Póstumas".

O novo lote foi aberto pela 30e devido à alta demanda, com ingressos limitados para dois setores: cadeira inferior e Pacote VIP Super Fã Itaú (pista). Os preços variam de R$ 220 a R$ 995.

Que horas começa a venda geral de ingressos para o show de Jão?

A venda geral começa nesta quinta-feira, 10, em horários diferentes para cada canal:

Site da Eventim: a partir das 10h;

a partir das 10h; Bilheteria B do Nubank Parque: a partir das 11h.

Quanto custam os ingressos para o show de Jão?

Os ingressos do lote extra custam de R$ 220 a R$ 995, conforme o setor e a modalidade escolhida. Pelo site, é possível parcelar a compra em até 10 vezes. Na bilheteria física, não há parcelamento.

O limite na venda geral é de seis ingressos por CPF, dos quais até dois podem ser de meia-entrada.

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Cadeira inferior

Meia-entrada: R$ 220

Cliente Itaú: R$ 308

Ingresso social: R$ 352

Inteira: R$ 440

Pacote VIP Super Fã Itaú (pista)

Meia-entrada: R$ 747,50

Cliente Itaú: R$ 846,50

Ingresso social: R$ 896

Inteira: R$ 995

O pacote VIP inclui um ingresso para o setor pista, entrada antecipada por fila exclusiva, credencial especial, pôster da turnê em edição limitada e um kit com produtos exclusivos para os fãs.

Os horários da experiência VIP serão divulgados até 48 horas antes do evento, pelas redes sociais e pelo e-mail cadastrado no momento da compra.

Onde comprar ingressos para o show de Jão?

A compra online será feita pelo site oficial da Eventim. Também será possível adquirir ingressos presencialmente nas bilheterias do Nubank Parque, conforme o cronograma abaixo.

Bilheteria B: abertura da venda geral

O atendimento nesta quinta-feira, 10, começa às 11h.

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Portão B, Água Branca, São Paulo.

Bilheteria A: demais dias de venda

Nos demais dias, o atendimento será realizado apenas na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h.

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo.

As bilheterias físicas não funcionam em feriados, emendas de feriados, dias de jogos e datas com eventos realizados por outras empresas.

A taxa administrativa será cobrada em todos os canais. As compras também estão sujeitas à taxa de processamento, exceto nos pagamentos em dinheiro.