Visa e OpenAI unem forças para criar uma nova era de compras feitas por IA

O Visa Payments Forum 2026, realizado entre os dias 9 e 11 de junho em São Francisco, na Califórnia, trouxe um anúncio que pode mudar a forma como o mundo compra online. A Visa firmou uma parceria estratégica com a OpenAI para construir o comércio agêntico, uma infraestrutura na qual agentes de inteligência artificial realizam compras pelo usuário.

A aliança parte de uma constatação que as duas empresas já observavam: a IA,há tempos, interfere na jornada de compra do consumidor, sendo usada para pesquisar produtos, comparar preços e auxiliar na tomada de decisões. A novidade é que esse papel vai evoluir. Agora , a inteligência artificial não apenas recomendará, mas também finalizará a compra.

"O objetivo da Visa é garantir que as transações sejam confiáveis, seguras e perfeitas. Essa é a infraestrutura que estamos construindo com parceiros como a OpenAI." — Jack Forestell, Diretor de Produtos e Estratégia da Visa em comunicado oficial da empresa.

Como o comércio agêntico funciona na prática

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As funcionalidades de pagamento da Visa serão integradas ao ChatGPT e a outras plataformas da OpenAI, oferecendo a lojistas e consumidores uma forma simplificada de realizar transações.

Por baixo de tudo, opera a mesma infraestrutura que a empresa já aplica em mais de 300 bilhões de transações por ano: credenciais tokenizadas que substituem os dados do cartão por tokens seguros vinculados a agentes específicos, autorização em tempo real e monitoramento contínuo de fraudes.

O consumidor, no entanto, permanece no centro do processo. Todas as transações operam dentro de limites previamente definidos pelo próprio usuário: tetos de gasto, aprovações obrigatórias e camadas de permissão que garantem controle e transparência em cada compra.

"Uma coisa fica clara: confiança e segurança são a infraestrutura que faz todo o sistema funcionar." declarou Forestell

Quem é beneficiado pela inovação

A parceria foi desenhada para gerar valor em toda a cadeia do comércio digital:

Consumidores: mais rapidez, praticidade e segurança nas compras do dia a dia, sem abrir mão do controle sobre o que é autorizado.

Comerciantes: acesso a novos canais de venda via IA, com infraestrutura de pagamentos confiável e já consolidada globalmente.

Empresas B2B: automação de processos financeiros como compras, faturamento e conciliação de pagamentos, reduzindo custos operacionais e intervenção manual.

Bancos e emissores de cartões: as transações originadas por agentes de IA chegam com o mesmo nível de rastreabilidade e verificação de risco já utilizado hoje sem abrir mão da confiabilidade.

Por que empresas precisarão se adaptar

A integração entre IA e pagamentos tem potencial para redesenhar o ecossistema do comércio digital de e-commerces a marketplaces. Nesse novo cenário, a forma como produtos, preços e informações são interpretados por sistemas de IA passa a ser tão estratégica quanto qualquer campanha de marketing.

Qualidade de dados, transparência e integração tecnológica deixam de ser diferenciais e passam a ser requisitos. As empresas que se anteciparem a essa lógica estarão mais bem posicionadas para competir em um ambiente onde o primeiro "cliente" a avaliar uma oferta pode ser cada vez mais uma máquina.

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