'Peaky Blinders': tudo o que se sabe sobre o filme final de Thomas Shelby

O filme “Peaky Blinders: O Homem Imortal” marca o retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby e dá continuidade à história apresentada na série britânica exibida entre 2013 e 2022. O longa foi desenvolvido como sequência direta da sexta temporada e acompanha novos acontecimentos na trajetória da família Shelby.

Criada por Steven Knight, a série acompanha a ascensão de um grupo criminoso em Birmingham, na Inglaterra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Ao longo de seis temporadas, a produção retratou a expansão das atividades da família Shelby e sua aproximação com a política britânica.

O filme amplia essa narrativa e apresenta um novo momento histórico para os personagens, agora ambientado durante a Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista ao site The Playlist, Steven Knight afirmou que o universo de "Peaky Blinders" pode ganhar novas histórias no futuro, dependendo do interesse do público e da existência de novas narrativas dentro do mesmo contexto.

Qual é a história do filme de 'Peaky Blinders'

A trama do filme se passa em Birmingham no ano de 1940, período marcado pela Segunda Guerra Mundial. A narrativa acompanha Thomas Shelby após os acontecimentos da sexta temporada, quando o personagem enfrenta novos desafios pessoais e políticos.

Na série original, a história começa em 1919, mostrando a formação e expansão da gangue liderada pelos irmãos Shelby. Ao longo dos anos, o grupo amplia seus negócios e passa a atuar em diferentes setores ilegais, além de estabelecer relações com figuras do poder britânico.

Segundo o criador Steven Knight, o longa representa o encerramento da história principal de Thomas Shelby, embora existam possibilidades de projetos derivados dentro do mesmo universo.

Elenco

O longa reúne personagens conhecidos da série e novos nomes no elenco.

Entre os atores que retornam estão:

Cillian Murphy

Stephen Graham

Sophie Rundle

Ned Dennehy

Packy Lee

Ian Peck

Entre as novidades no elenco estão:

Barry Keoghan

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Jay Lycurgo

O filme é dirigido por Tom Harper e tem roteiro de Steven Knight, criador da série.

Quando estreia o filme de 'Peaky Blinders'

O longa terá lançamento limitado nos cinemas a partir de 6 de março, com exibição em salas selecionadas. Após essa janela inicial, “Peaky Blinders: O Homem Imortal” chega ao catálogo da Netflix em 20 de março.

A estratégia de exibição segue o modelo adotado pela plataforma em outras produções, com estreia inicial nas salas de cinema antes da disponibilização no streaming.

A história da família Shelby

A série "Peaky Blinders" acompanha a trajetória de um grupo criminoso liderado por Thomas Shelby, veterano da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente envolvida em esquemas de apostas ilegais em Birmingham, a família amplia gradualmente suas operações.

Ao longo das temporadas, a narrativa inclui conflitos com autoridades britânicas, rivalidades com outras organizações criminosas e disputas políticas.

A trama também aborda o envolvimento de Thomas Shelby com a política nacional e o confronto com figuras históricas, como o líder fascista Oswald Mosley.

Desde sua estreia na televisão britânica pela BBC, a série recebeu avaliações positivas da crítica e se consolidou como uma das produções mais conhecidas da televisão britânica recente.