'Peaky Blinders': tudo o que se sabe sobre o filme final de Thomas Shelby

'Peaky Blinders: O Homem Imortal': longa estrelado por Cillian Murphy continua história de Thomas Shelby após a sexta temporada da série (Divulgação)
Redatora
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h52.
O filme “Peaky Blinders: O Homem Imortal” marca o retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby e dá continuidade à história apresentada na série britânica exibida entre 2013 e 2022. O longa foi desenvolvido como sequência direta da sexta temporada e acompanha novos acontecimentos na trajetória da família Shelby.
Criada por Steven Knight, a série acompanha a ascensão de um grupo criminoso em Birmingham, na Inglaterra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Ao longo de seis temporadas, a produção retratou a expansão das atividades da família Shelby e sua aproximação com a política britânica.
O filme amplia essa narrativa e apresenta um novo momento histórico para os personagens, agora ambientado durante a Segunda Guerra Mundial.
Em entrevista ao site The Playlist, Steven Knight afirmou que o universo de "Peaky Blinders" pode ganhar novas histórias no futuro, dependendo do interesse do público e da existência de novas narrativas dentro do mesmo contexto.
A trama do filme se passa em Birmingham no ano de 1940, período marcado pela Segunda Guerra Mundial. A narrativa acompanha Thomas Shelby após os acontecimentos da sexta temporada, quando o personagem enfrenta novos desafios pessoais e políticos.
Na série original, a história começa em 1919, mostrando a formação e expansão da gangue liderada pelos irmãos Shelby. Ao longo dos anos, o grupo amplia seus negócios e passa a atuar em diferentes setores ilegais, além de estabelecer relações com figuras do poder britânico.
Segundo o criador Steven Knight, o longa representa o encerramento da história principal de Thomas Shelby, embora existam possibilidades de projetos derivados dentro do mesmo universo.
O longa reúne personagens conhecidos da série e novos nomes no elenco.
Entre os atores que retornam estão:
Entre as novidades no elenco estão:
O filme é dirigido por Tom Harper e tem roteiro de Steven Knight, criador da série.
O longa terá lançamento limitado nos cinemas a partir de 6 de março, com exibição em salas selecionadas. Após essa janela inicial, “Peaky Blinders: O Homem Imortal” chega ao catálogo da Netflix em 20 de março.
A estratégia de exibição segue o modelo adotado pela plataforma em outras produções, com estreia inicial nas salas de cinema antes da disponibilização no streaming.
A série "Peaky Blinders" acompanha a trajetória de um grupo criminoso liderado por Thomas Shelby, veterano da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente envolvida em esquemas de apostas ilegais em Birmingham, a família amplia gradualmente suas operações.
Ao longo das temporadas, a narrativa inclui conflitos com autoridades britânicas, rivalidades com outras organizações criminosas e disputas políticas.
A trama também aborda o envolvimento de Thomas Shelby com a política nacional e o confronto com figuras históricas, como o líder fascista Oswald Mosley.
Desde sua estreia na televisão britânica pela BBC, a série recebeu avaliações positivas da crítica e se consolidou como uma das produções mais conhecidas da televisão britânica recente.