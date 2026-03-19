A volta de Thomas Shelby a 'Peaky Blinders' vem em roteiro simples, mas eficiente

Por seis longos anos, a cinzenta e esfumaçada Birmingham de 1920, no Reino Unido, foi o cenário de uma das maiores séries de gangsters da modernidade. Peaky Blinders, produzida em parceria com a BBC, estreou na Netflix em 2013.

O elenco era até reconhecido, mas não exatamente premiado. Seis anos mais tarde, tudo mudou. Só a estreia da última temporada atraiu 3,8 milhões de espectadores no Reino Unido. Os figurinos viraram tendência de moda. Birmingham virou centro turístico.

Quatro anos após o fim da série, consagrado como um dos grandes nomes de sua geração e vencedor de um Oscar por Openheimer, Murphy retorna ao papel que o transformou em ícone. A história do filme Peaky Blinders: O Homem Imortal se passa na mesma cinzenta e perigosa ­Birmingham, agora em meio à Segunda Guerra Mundial.

A volta de Thomas Shelby

Mais velho e perturbado, afastado da posição que construiu na cidade, Thomas Shelby recebe a notícia de que seu filho mais velho, Duke (Barry Keoghan), está reconstruindo o império da família, de forma ainda mais impiedosa e sem controle.

“Ter interpretado esse personagem por tanto tempo me deu o privilégio de envelhecer junto com ele. São 13 anos ali. Eu nunca vou experimentar isso de novo”, disse Cillian Murphy, que também assina como produtor-executivo, em coletiva de imprensa da qual a EXAME Casual foi a única participante do Brasil. “Se continuássemos com isso e fizéssemos uma história de pai e filho, então saberíamos que estávamos no caminho certo. E seguimos em frente.”

Para além da sucessão da família Shelby, o filme trabalha com os traumas de Thomas, o vazio do luto e seus demônios pessoais. O roteiro é bem mais simples do que aqueles produzidos para a série no passado, mas retoma o ambiente familiar da cidade inglesa e a construção da história dos mesmos personagens.

“A série de TV é baseada no trauma coletivo desses homens que voltaram da Primeira Guerra Mundial — todos eles estão quebrados de formas diferentes. Nenhum deles jamais poderia ter imaginado que aquilo aconteceria de novo”, diz Murphy. “Colocar o filme tendo a guerra como pano de fundo faz com que os valores de Thomas sejam testados o tempo todo. Além de apostas ilegais, extorsão, ganhar dinheiro, comprar casas, abandonar filhos e abandonar esposas… no que você realmente acredita? O que defende? E então ele descobre isso. Acho que, perto do final do filme, ele começa realmente a perceber pelo que de fato luta.”

Peaky Blinders: O Homem Imortal | Estreia na Netflix | no dia 20 de março