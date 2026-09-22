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Lionel Richie volta a ser hospitalizado e cancela três shows

Esta é a terceira hospitalização do cantor em três meses

Lionel Richie: cantor tem um show em São Paulo marcado para o dia 19 de dezembro de 2026 (Getty Images)

Lionel Richie: cantor tem um show em São Paulo marcado para o dia 19 de dezembro de 2026 (Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h22.

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RESUMO | Lionel Richie foi hospitalizado novamente para tratar uma fibrilação atrial e cancelou três shows da turnê com o Earth, Wind & Fire. Esta é a terceira internação do cantor em três meses.

O cantor Lionel Richie voltou a ser hospitalizado após apresentar um problema cardíaco e precisou cancelar os próximos três shows da turnê Sing a Song All Night Long, segundo informações do site TMZ.

Richie está internado para tratar uma fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Os médicos realizam ablação, procedimento minimamente invasivo que cria pequenas cicatrizes no coração para bloquear sinais elétricos irregulares e ajudar a normalizar o ritmo cardíaco.

Com a nova internação, foram canceladas as apresentações previstas para sábado, em São Francisco, 30 de setembro, em Chicago, e 2 de outubro, em Columbus, Ohio.

Histórico de internações

Esta é a terceira hospitalização de Richie em três meses. Em agosto, o cantor foi levado a um hospital em St. Louis após um show e permaneceu por três dias internado, incluindo um período na UTI, para realizar exames relacionados ao coração.

Em junho, Richie também precisou interromper uma apresentação em St. Paul depois de sentir tontura e mal-estar. Ele foi levado de ambulância para um hospital após o atendimento dos paramédicos.

O cantor tem um show em São Paulo marcado para o dia 19 de dezembro de 2026, no Nubank Parque.

O que aconteceu com Lionel Richie?
Lionel Richie foi hospitalizado novamente após apresentar um problema cardíaco. Segundo o TMZ, ele está recebendo tratamento para fibrilação atrial.

Por que Lionel Richie cancelou os shows?
A nova internação levou ao cancelamento de três apresentações da turnê Sing a Song All Night Long, realizada com o Earth, Wind & Fire.

Quantas vezes Lionel Richie foi hospitalizado recentemente?
Esta é a terceira hospitalização do cantor em três meses. Ele também foi internado em junho e agosto após passar mal durante ou depois de apresentações.

O que é fibrilação atrial?
É uma arritmia cardíaca. No caso de Richie, segundo o TMZ, os médicos estão realizando uma ablação para ajudar a restaurar o ritmo normal do coração.

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