Casas Bahia tem novo leilão de eletrodomésticos com lances a partir de R$ 400

A Casas Bahia abriu um novo leilão de eletrodomésticos com itens como geladeiras, fogões e ventiladores, oferecendo produtos com valores iniciais abaixo dos preços tradicionais de varejo. Entre os lotes disponíveis está um conjunto formado por um fogão Atlas e 14 ventiladores, com lance inicial de R$ 400.

A disputa acontece de forma online pela plataforma Superbid, com organização da SOLD, e os valores podem subir conforme os participantes apresentam novas ofertas.

Os lotes têm diferentes prazos de encerramento. Parte dos produtos com retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo, fica disponível até as 17h desta terça-feira, 22, enquanto outros itens permanecem abertos para lances até 26 de setembro.

Os interessados devem ficar atentos às condições dos produtos antes de participar. Os itens podem apresentar defeitos, avarias ou ausência de peças e acessórios e não possuem garantia de funcionamento.

Boa parte dos lotes é formada por produtos de logística reversa — itens que retornaram ao varejo após situações como arrependimento de compra, defeitos de fabricação ou erros no pedido.

De acordo com as regras divulgadas pela organização, os produtos podem apresentar problemas de funcionamento e não há garantia sobre senhas, códigos, cadastros ou componentes específicos dos equipamentos.

Como participar do leilão das Casas Bahia

O leilão está disponível na plataforma Superbid, com organização da SOLD Leilões. Para acessar, clique aqui.

Para participar, o interessado precisa realizar um cadastro com dados pessoais e aguardar a aprovação da plataforma. Após a liberação, é possível enviar lances e disputar os lotes disponíveis.

Antes de participar, a recomendação é consultar o edital e a descrição individual de cada produto. As condições podem variar conforme o lote, incluindo local de retirada, estado de conservação e eventuais taxas.

Também é importante considerar que o valor ofertado no lance não representa necessariamente o custo final da compra. Além do valor arrematado, podem ser cobradas comissão de 5% do leiloeiro e outras taxas administrativas previstas pela plataforma.

RJ das Casas Bahia

A venda de ativos ocorre em um momento de reorganização financeira da Casas Bahia. A companhia entrou com pedido de recuperação judicial em agosto, após uma tentativa anterior de reestruturação por meio de recuperação extrajudicial, realizada em 2024, envolvendo aproximadamente R$ 4,1 bilhões em dívidas.

A recuperação judicial é um mecanismo usado por empresas para reorganizar compromissos financeiros enquanto continuam operando. Durante o processo, a companhia apresenta um plano de pagamento que precisa ser analisado pelos credores e pela Justiça.

Nos últimos anos, o grupo também anunciou medidas de redução de custos, incluindo fechamento de lojas e revisão de investimentos.