A nova empreitada da Apple com uma casa de shows em Londres

A Apple entrou de vez para o circuito de música ao vivo de Londres. A empresa anunciou nesta semana a abertura do Apple Music Hall, uma casa de shows construída dentro da Battersea Power Station, o complexo que também abriga a sede europeia da companhia e uma loja física da marca às margens do rio Tâmisa. O espaço abre ao público em 28 de setembro e recebe as primeiras apresentações, ainda sem line-up confirmado.

Com capacidade para 600 pessoas, o Apple Music Hall ocupa uma fatia pequena se comparado aos grandes equipamentos da cidade. A casa equivale a cerca de um quarto do tamanho do O2 Forum Kentish Town e a uma fração ainda menor do Emirates Stadium. A escolha por um formato intimista foi proposital: a companhia quis um espaço que funcionasse tanto para shows fechados de pequenos artistas quanto para transmissões ao vivo alcançando públicos globais.

O projeto reforça um capítulo antigo da história da Apple com a música, que passa pelo iPod, pelo iTunes e pelo extinto iTunes Festival, realizado em Londres entre os anos 2000 e 2010. Depois de mais de uma década sem uma presença física dedicada a shows, a empresa volta ao formato com um investimento que combina arquitetura histórica e infraestrutura de ponta.

Herança industrial com tecnologia embutida

Vista externa da Battersea Power Station às margens do rio Tâmisa, com as quatro chaminés originais preservadas (Divulgação)

O design do Apple Music Hall reaproveita elementos da arquitetura original da usina, como tijolos aparentes, arcos ondulados e sacadas em bronze inspiradas nas antigas janelas em saliência do prédio. Uma parede de vidro conecta o hall a uma vista para o rio Tâmisa. No centro do espaço fica um palco de 11,5 metros de largura, modular, que pode ser configurado tanto no formato tradicional, de frente para a plateia, quanto no modelo em arena, com o artista no meio do público.

Ambiente com sofás de veludo vermelho e escada metálica dentro do Apple Music Hall, com estrutura original em tijolos à vista (Divulgação)

A infraestrutura técnica inclui um sistema de som surround com 48 alto-falantes preparado para gravações em Spatial Audio e mais de 16 câmeras fixas para captação multiângulo. Segundo a Apple, um artista pode fazer uma apresentação única e sair de lá com uma mixagem pronta para transmissão, uma gravação em áudio espacial e material de vídeo em múltiplos ângulos no mesmo dia. Os camarins seguem o mesmo padrão, com banheiro privativo e área reservada para guarda-roupa e figurino.

Ao lado do hall, a companhia também transferiu para a Battersea Power Station os estúdios londrinos da Apple Music Radio, que funcionavam em King's Cross. A partir de agora, toda a programação de rádio da Apple Music produzida em Londres passa a ser transmitida do novo endereço, reunindo em um único prédio shows, gravação, transmissão e rádio.

Entrada da loja Apple Music dentro do complexo, com painel em cobre perfurado e telão iluminado (Divulgação)

Uma abertura em meio ao fechamento de casas pequenas

O lançamento acontece em um momento delicado para o circuito de música ao vivo britânico. Levantamentos do setor apontam o fechamento de 45 casas de show só em Londres no último ano, parte de uma tendência nacional que levou ao encerramento de cerca de 400 clubes no Reino Unido entre 2020 e 2025, período marcado pelo aumento do custo de vida e por mudanças de hábito após a pandemia.

Oliver Schusser, vice-presidente da Apple Music e de conteúdo internacional, afirmou que o objetivo da empresa é oferecer a artistas menores um espaço com tecnologia de ponta e formato simples de operar, permitindo que façam uma entrevista, gravem conteúdo para redes sociais, apresentem um show e ainda saiam com uma gravação de qualidade em Spatial Audio. A secretária de Cultura do Reino Unido, Lisa Nandy, tratou a chegada do projeto como um sinal de confiança de uma empresa do porte da Apple no setor criativo britânico.

A Apple ainda não divulgou valores de ingressos nem a lista de artistas que vão se apresentar no Apple Music Hall. As informações sobre venda de bilhetes e programação devem ser anunciadas nas próximas semanas pelos canais oficiais do venue e pelo site applemusichall.com.