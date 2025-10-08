Marketing

Filme de Taylor Swift faz R$ 245 milhões em 3 dias e tem recorde de anunciantes

Cantora transformou o fim de semana em um espetáculo de marketing

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05h02.

Taylor Swift lotou os cinemas no último final de semana. Entre os dias 3 e 5 de outubro, foi exibido nas telonas de alguns países "The Official Release Party of a Showgirl", filme da estrela pop vinculado ao seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl”, lançado na última sexta-feira.

E, como tudo o que Swift toca vira uma montanha de dinheiro, a obra de 89 minutos, uma mistura de videoclipes, cenas de bastidores e comentários, teve uma arrecadação estimada de US$ 33 milhões (aproximadamente R$ 175,6 milhões) nos Estados Unidos e US$ 13 milhões (R$ 69,2 milhões) no exterior.

As marcas, como sempre, quiseram participar do sucesso estrondoso da cantora. A Screenvision Media, que opera uma rede de cinemas com 14.000 telas, incluindo AMC, Megaplex e Regency, divulgou que os anúncios para o pré-show de "Showgirl" esgotaram em tempo recorde.

Citada pelo portal Ad Age, Christine Martino, diretora de receita da empresa, disse que a demanda foi "sem precedentes". Entre os anunciantes estavam Reese's, KFC, Pinterest, Sandals' Beaches Resorts e Universidade Southern New Hampshire.

Outro nome na lista foi a American Eagle, que aproveitou a oportunidade para apresentar sua nova colaboração em vestuário com Travis Kelce, noivo de Swift. Um porta-voz da empresa informou que um anúncio de 30 segundos foi exibido no saguão dos cinemas da AMC e durante a pré-estreia em algumas sessões.

O Ad Age destaca que marcas americanas também atuaram fora dos cinemas, com marketing e produtos programados para coincidir com o lançamento de "The Life of a Showgirl”. Casos da confeitaria Baked by Melissa e da rede de donuts Stan's, que venderam produtos exclusivos na última sexta-feira inspirados no novo álbum. A empresa de cosméticos Elf também lançou um blush laranja, a cor escolhida por Swift para o seu mais recente disco.

