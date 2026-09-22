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'O Fim da Rua', com Anne Hathaway, chega ao streaming; veja onde assistir

Produção mistura ficção científica, aventura e drama familiar em uma história ambientada nos anos 1980

'O Fim da Rua': longa estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor chega às plataformas digitais após passar pelos cinemas (Divulgação / Bad Robot Productions)

'O Fim da Rua': longa estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor chega às plataformas digitais após passar pelos cinemas (Divulgação / Bad Robot Productions)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h16.

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"O Fim da Rua", novo filme de ficção científica estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor, está prestes a chegar às plataformas digitais no Brasil. Depois da passagem pelos cinemas, o longa dirigido por David Robert Mitchell poderá ser assistido em casa a partir de domingo, 27.

A produção estará disponível para compra e aluguel no Amazon Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play e Mercado Play.

No aluguel digital, o espectador terá até 48 horas para assistir ao filme depois de iniciar a reprodução. Já a compra adiciona o título à biblioteca digital da plataforma escolhida, de acordo com as condições de cada serviço.

Sobre o que é 'O Fim da Rua'?

Ambientado nos anos 1980, o filme acompanha Denise (Anne Hathaway) e Greg (Ewan McGregor), um casal que enfrenta problemas no relacionamento enquanto tenta administrar a rotina com os dois filhos adolescentes.

A situação muda completamente quando um misterioso evento cósmico transporta toda a vizinhança para um lugar desconhecido. O bairro Oak Street deixa para trás o ambiente suburbano e passa a fazer parte de um cenário dominado por perigos pré-históricos.

A família Platt logo descobre que está cercada por dinossauros e precisa encontrar uma maneira de sobreviver naquele novo ambiente. Para voltar para casa, Denise, Greg e os filhos Audrey (Maisy Stella) e Brian (Christian Convery) precisam trabalhar juntos.

A ideia coloca o drama familiar no centro de uma aventura de ficção científica. O filme foi escrito e dirigido por David Robert Mitchell, conhecido por "Corrente do Mal", e tem produção de J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson e Tommy Harper.

Longa passou pelos cinemas em agosto

Antes de chegar às plataformas digitais, "O Fim da Rua" arrecadou US$ 120,6 milhões nas bilheterias mundiais, segundo dados do Box Office Mojo. Desse total, cerca de US$ 54 milhões vieram dos Estados Unidos e Canadá, enquanto US$ 66,6 milhões foram registrados em outros mercados.

No Brasil, onde estreou em 13 de agosto, o longa acumulou US$ 831 mil em bilheteria.

No Rotten Tomatoes, "O Fim da Rua" registrou 86% de aprovação da crítica, com base em 334 avaliações. Entre o público, o índice é de 76%, considerando mais de 2.500 avaliações verificadas.

Veja o trailer de 'O Fim da Rua'

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