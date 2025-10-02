Do brinquedo ao console: Lego Game Boy passa a rodar jogos originais

O Lego Game Boy, que já está oficialmente à venda, vem chamando a atenção dos fãs por sua estética detalhada, mas uma modificação feita na Austrália o transformou em um console que pode utilizar cartuchos reais.

Diferente de emuladores, o aparelho roda chips de Game Boy originais, permitindo jogar títulos clássicos como se fosse um videogame de verdade, segundo o The Verge.

A criadora por trás da modificação

A responsável pelo projeto é Natalie, a Nerd, designer de placas de circuito autodidata e especialista em mods de Game Boy.

Para adaptar o sistema ao Lego Game Boy, ela disse ao The Verge que construiu uma placa completa menor que os cartuchos originais e integrou o menor kit de tela disponível no mercado, removendo algumas peças do Lego para encaixar os componentes.

Os botões funcionais ainda estão sendo montados em uma peça de Lego impressa em 3D, e a alimentação do aparelho já funciona via USB-C.

Natalie destacou ainda que planeja compartilhar os designs e componentes da modificação, permitindo que outros entusiastas possam criar suas próprias versões jogáveis do Lego Game Boy.

A profissional também vende peças de reposição para modificações em consoles originais, facilitando que seu projeto seja replicado por mais gente.