Na guerra das canetas, ganha o consumidor. As marcas, saem machucadas

O mercado brasileiro de medicamentos para perda de peso, como Wegovy e Mounjaro, ainda está concentrado na parcela mais rica da população, mas pode entrar em uma nova fase de expansão caso os preços caiam e as barreiras de confiança sejam reduzidas. É o que mostra um relatório do Citi, baseado em uma pesquisa com 676 brasileiros, que traça um retrato do mercado de GLP-1 no país.

Segundo o banco, o próximo ciclo de crescimento dependerá menos da disputa entre marcas e mais da acessibilidade financeira e da ampliação do público consumidor.

Hoje, os usuários desses medicamentos tendem a ser mais jovens, mulheres e de renda mais alta. Cerca de 41% possuem renda mensal acima de R$ 10 mil, enquanto 60% têm entre 30 e 44 anos. A maior concentração está no Sudeste.

O uso também é recente: 77% dos pacientes começaram o tratamento nos últimos seis meses, indicando que o mercado ainda está em estágio inicial de adoção.

No momento, o Mounjaro lidera entre os entrevistados, com 33% de participação, seguido pelo Wegovy, com 29%.

Preço ainda limita expansão

Apesar do crescimento acelerado, o levantamento mostra que o principal desafio para popularizar os GLP-1 continua sendo o custo.

Atualmente, a maioria dos usuários compromete entre 5% e 10% da renda familiar mensal com o tratamento. Ainda assim, os consumidores atuais aceitariam pagar entre R$ 250 e R$ 499 por mês.

Entre quem ainda não utiliza os medicamentos, a realidade é diferente: 67% só considerariam iniciar o tratamento se o custo mensal ficasse abaixo de R$ 250.

É justamente nesse ponto que o mercado começa a mudar. A EMS anunciou nesta semana a aprovação, pela Anvisa, do Ozivy, caneta injetável à base de semaglutida — mesmo princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. A farmacêutica promete lançar o produto com preço cerca de 30% inferior ao do Ozempic, em uma tentativa de ampliar o acesso aos tratamentos.

A expectativa da empresa é colocar o medicamento nas farmácias nos próximos 30 dias. O lançamento faz parte de uma aposta mais ampla da EMS para disputar um mercado que ainda opera com forte restrição de acesso por renda.

A lógica conversa diretamente com o diagnóstico do Citi: há demanda reprimida, mas o preço ainda impede a massificação do consumo.

O Ozivy será vendido em quatro apresentações, incluindo versões pensadas para aumentar a adesão ao tratamento contínuo. A EMS estima comercializar 1,2 milhão de unidades no primeiro ano e projeta faturamento superior a R$ 500 milhões com o produto.

Além do preço, os efeitos colaterais aparecem como principal freio para novos usuários. Cerca de 47% afirmaram ter receio das reações adversas, enquanto 44% disseram preferir métodos naturais de emagrecimento.

O relatório aponta que uma recomendação médica mais enfática seria o principal gatilho para ampliar a adesão. Mais da metade dos entrevistados indicou que começaria o tratamento caso houvesse orientação direta de um médico.

Do mercado informal às pílulas

Outro ponto que chama atenção é o avanço dos medicamentos manipulados. Segundo a pesquisa, 12% dos usuários já utilizam versões manipuladas de GLP-1, atraídos principalmente pelo preço mais baixo e pela recomendação médica.

O movimento ocorre em um momento em que a demanda por esses medicamentos supera a capacidade de oferta em alguns mercados, abrindo espaço para alternativas mais baratas — ainda que envolvam debates regulatórios e de segurança.

A própria EMS afirma mirar parte dessa demanda reprimida, incluindo consumidores que recorrem a produtos importados ilegalmente ou manipulados. A companhia investiu R$ 1,2 bilhão ao longo de dez anos no desenvolvimento de sua plataforma de peptídeos e montou uma estrutura com capacidade de produção de até 40 milhões de canetas por ano.

A chegada de genéricos também aparece como um possível divisor de águas para o setor. Mais da metade dos usuários atuais disse que aceitaria trocar o medicamento por uma versão similar ou genérica caso houvesse desconto entre 15% e 30%.

O Citi também aponta as versões orais dos GLP-1 como uma das principais apostas para expansão futura do mercado.

A lógica é reduzir a resistência de pacientes que evitam medicamentos injetáveis. Embora o interesse exista, a disposição a pagar por comprimidos ainda permanece relativamente baixa, concentrada abaixo de R$ 500 mensais.

O estudo indica que o mercado brasileiro vive hoje uma fase de “canibalização” entre marcas, mas deve migrar para um novo estágio nos próximos anos.

A pesquisa também mostra que a fidelidade às farmácias ainda é limitada. Mais da metade dos consumidores afirma comprar onde encontra melhor conveniência e preço. Entre as redes mais citadas, a Raia Drogasil aparece na liderança.