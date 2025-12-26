Japão deve alcançar 40 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Em 2025, o Japão deve registrar mais de 40 milhões de turistas estrangeiros em um único ano pela primeira vez, de acordo com um estudo obtido pelo jornal The Mainichi. Dados divulgados pelo governo japonês revelam que o país já contabilizou 39,06 milhões de chegadas entre janeiro e novembro.

O volume representa um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024 e supera, em apenas 11 meses, o recorde anual anterior de 36,87 milhões, registrado no ano passado. A forte alta é atribuída principalmente à desvalorização do iene, que tornou o destino mais acessível, e ao aumento da demanda vinda da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia.

Somente em novembro, o país recebeu 3,518 milhões de turistas estrangeiros, número 10,4% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado e o mais alto já observado para novembro.

No acumulado do ano até aquele mês, a China liderou o ranking de origem dos visitantes, com 8,76 milhões de turistas, alta de 37,5% frente a 2024. Em seguida aparecem Coreia do Sul (8,48 milhões) e Taiwan (6,17 milhões), consolidando países asiáticos vizinhos como os principais emissores de turistas para o Japão.

Malásia e Indonésia também se destacaram, com crescimento superior a 20%, superando a marca de 500 mil visitantes cada.

Da meta pré-pandemia à recuperação acelerada

Antes da pandemia, o Japão havia estabelecido a meta de 40 milhões de turistas até 2020, durante o segundo governo de Shinzo Abe. O país chegou a ultrapassar 30 milhões de visitantes em 2018, mas a crise da covid-19 derrubou drasticamente o fluxo internacional, que caiu para cerca de 240 mil turistas em 2021.

Desde então, o setor se recuperou rapidamente. Em 2024, o Japão voltou a patamares acima do período pré-pandemia, com aproximadamente 36 milhões de visitantes, abrindo caminho para o novo recorde em 2025.

Europa, Estados Unidos e Oriente-Médio ganham espaço

Entre os países ocidentais, os Estados Unidos tiveram papel relevante no avanço do turismo, com 3,03 milhões de visitantes, alta de 22,1%.

Na Europa, o crescimento foi ainda mais expressivo em alguns mercados: Alemanha (400 mil), Itália (280 mil) e Espanha (230 mil) registraram altas superiores a 30%. Reino Unido (500 mil) e França (430 mil) cresceram cerca de 20%.

O interesse pelo Japão também vem se diversificando. O Oriente Médio apresentou uma expansão de 56%, alcançando 230 mil visitantes no período.

Tensão com a China preocupa autoridades

Apesar do cenário positivo, o avanço do turismo enfrenta um ponto de atenção: o agravamento das relações entre Japão e China. Desde meados de novembro, Pequim passou a aconselhar seus cidadãos a evitarem viagens ao Japão, o que teve impacto imediato nos números.

Em novembro, o total de turistas chineses caiu para 560 mil, o menor volume mensal de 2025.

Durante uma entrevista coletiva em dezembro, o comissário da Agência de Turismo do Japão, Shigeki Murata, afirmou que o governo acompanha a situação de perto. Segundo ele, voos internacionais regulares entre Japão e China estão sendo reduzidos, além de registros de cancelamentos, o que pode afetar os resultados dos próximos meses.