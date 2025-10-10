Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Disney ainda domina? Veja quais são os maiores parques de diversões do mundo

Parques na Ásia e na Europa avançam com força e ameaçam mudar o topo do ranking mundial

Walt Disney World, em Orlando, nos EUA: parque foi inaugurado em 1971 e se tornou um dos destinos turísticos mais famosos do mundo (JHVEPhoto/Getty Images)

Walt Disney World, em Orlando, nos EUA: parque foi inaugurado em 1971 e se tornou um dos destinos turísticos mais famosos do mundo (JHVEPhoto/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h58.

Os dez parques de diversões mais visitados do planeta recebem, juntos, quase 130 milhões de visitantes por ano. O número reflete a força do turismo temático global e o avanço consistente do setor em mercados estratégicos como Estados Unidos, Japão e China.

Segundo o relatório mais recente da Themed Entertainment Association (TEA) e da AECOM Economics + Advisory, a expansão de complexos na Ásia tem encurtado a distância para os líderes históricos norte-americanos, especialmente os parques da Disney.

EUA ainda dominam, mas Ásia encurta a distância

Em 2023, os Estados Unidos tiveram quatro parques no top 10 e mantiveram a liderança histórica do setor. Mas o crescimento da Ásia, especialmente na China e no Japão, vem transformando o mapa global do turismo temático.

No interior de SP, o 2º maior parque aquático do mundo fatura R$ 240 milhões e investe sem parar

Entre os destaques estão os chineses Shanghai Disneyland, em Xangai, que multiplicou seu público nos últimos anos, e o Chimelong Ocean Kingdom, em Zhuhai, que passou a figurar entre os parques mais visitados do planeta com mais de 12 milhões de pessoas por ano.

A Disneyland Paris é a única representante europeia no ranking global, com mais de 10 milhões de visitantes anuais.

Os 10 maiores parques do mundo em número de visitantes:

  1. Magic Kingdom – Lake Buena Vista (EUA) – 17,72 milhões de visitantes

  2. Disneyland Park – Anaheim (EUA) – 17,25 milhões

  3. Universal Studios Japan – Osaka (Japão) – 16 milhões

  4. Tokyo Disneyland – Tóquio (Japão) – 15,1 milhões

  5. Shanghai Disneyland – Xangai (China) – 14 milhões

  6. Chimelong Ocean Kingdom – Zhuhai (China) – 12,52 milhões

  7. Tokyo DisneySea – Tóquio (Japão) – 12,4 milhões

  8. EPCOT – Lake Buena Vista (EUA) – 11,98 milhões

  9. Disneyland Paris – Marne-la-Vallée (França) – 10,4 milhões

  10. Disney’s Hollywood Studios – Lake Buena Vista (EUA) – 10,3 milhões

Mercado cresce na América Latina 

A América Latina vem ganhando espaço no mercado global de parques de diversões, com 12,4 milhões de visitantes nos dez principais parques da região em 2023, segundo dados da TEA e da AECOM Economics + Advisory.

O destaque é o Beto Carrero World, em Santa Catarina, que recebeu 2,8 milhões de visitantes no ano. Em seguida aparecem Six Flags México, com pouco mais de 2 milhões, e Parque Xcaret, em Cancún, com 1,6 milhão.

Os maiores parques da América Latina:

  1. Beto Carrero World – Santa Catarina (Brasil) – 2,79 milhões
  2. Six Flags México – Cidade do México (México) – 2,02 milhões
  3. Parque Xcaret – Cancún (México) – 1,63 milhão
  4. Hopi Hari – Vinhedo (Brasil) – 1,04 milhão
  5. Parque Mundo Aventura – Bogotá (Colômbia) – 1,01 milhão
  6. Fantasilandia – Santiago (Chile) – 0,96 milhão
  7. Mundo Petapa – Cidade da Guatemala (Guatemala) – 0,91 milhão
  8. Parque Nacional del Café – Quindío (Colômbia) – 0,84 milhão
  9. Parque de la Costa – Buenos Aires (Argentina) – 0,62 milhão
  10. El Salitre Mágico – Bogotá (Colômbia) – 0,60 milhão

 

 

Acompanhe tudo sobre:Parques de diversõesDisneyChinaÁsiaEuropa

Mais de Pop

Fan First: conheça a plataforma que permitirá doações diretas de 'superfãs' a músicos

Filha de Robin Williams critica deepfakes e reacende debate sobre plataforma de vídeos da OpenAI

Carreira e maternidade: criadora de 'Grey’s Anatomy' diz que não dá para se destacar em tudo sempre

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 9

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Cury (CURY3) volta a gerar caixa no 3º tri; valor de lançamentos cresce 27%

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Esporte

Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Tecnologia

Como saber se você foi bloqueado no WhatsApp? Confira os 6 principais sinais