Disney ainda domina? Veja quais são os maiores parques de diversões do mundo

Os dez parques de diversões mais visitados do planeta recebem, juntos, quase 130 milhões de visitantes por ano. O número reflete a força do turismo temático global e o avanço consistente do setor em mercados estratégicos como Estados Unidos, Japão e China.

Segundo o relatório mais recente da Themed Entertainment Association (TEA) e da AECOM Economics + Advisory, a expansão de complexos na Ásia tem encurtado a distância para os líderes históricos norte-americanos, especialmente os parques da Disney.

EUA ainda dominam, mas Ásia encurta a distância

Em 2023, os Estados Unidos tiveram quatro parques no top 10 e mantiveram a liderança histórica do setor. Mas o crescimento da Ásia, especialmente na China e no Japão, vem transformando o mapa global do turismo temático.

Entre os destaques estão os chineses Shanghai Disneyland, em Xangai, que multiplicou seu público nos últimos anos, e o Chimelong Ocean Kingdom, em Zhuhai, que passou a figurar entre os parques mais visitados do planeta com mais de 12 milhões de pessoas por ano.

A Disneyland Paris é a única representante europeia no ranking global, com mais de 10 milhões de visitantes anuais.

Os 10 maiores parques do mundo em número de visitantes:

Magic Kingdom – Lake Buena Vista (EUA) – 17,72 milhões de visitantes Disneyland Park – Anaheim (EUA) – 17,25 milhões Universal Studios Japan – Osaka (Japão) – 16 milhões Tokyo Disneyland – Tóquio (Japão) – 15,1 milhões Shanghai Disneyland – Xangai (China) – 14 milhões Chimelong Ocean Kingdom – Zhuhai (China) – 12,52 milhões Tokyo DisneySea – Tóquio (Japão) – 12,4 milhões EPCOT – Lake Buena Vista (EUA) – 11,98 milhões Disneyland Paris – Marne-la-Vallée (França) – 10,4 milhões Disney’s Hollywood Studios – Lake Buena Vista (EUA) – 10,3 milhões

Mercado cresce na América Latina

A América Latina vem ganhando espaço no mercado global de parques de diversões, com 12,4 milhões de visitantes nos dez principais parques da região em 2023, segundo dados da TEA e da AECOM Economics + Advisory.

O destaque é o Beto Carrero World, em Santa Catarina, que recebeu 2,8 milhões de visitantes no ano. Em seguida aparecem Six Flags México, com pouco mais de 2 milhões, e Parque Xcaret, em Cancún, com 1,6 milhão.

Os maiores parques da América Latina: