Paramount+ e HBO Max terão pacote conjunto no início de 2027, diz CEO

Os assinantes de Paramount+ e HBO Max poderão contratar as duas plataformas em um pacote a partir do início de 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, por David Ellison, CEO da Skydance, controladora da Paramount, em carta aos acionistas após a fusão com a Warner Bros. Discovery.

Os preços e os países que terão acesso à oferta ainda não foram divulgados. A expectativa é que a contratação conjunta tenha desconto em relação ao valor das duas assinaturas separadas.

O pacote faz parte dos planos de integração dos serviços de streaming, plataformas de transmissão de conteúdo pela internet. A união das operações, porém, deve ocorrer em etapas.

"A longo prazo, o plano é basicamente uni-los", disse Ellison recentemente. "Levará um período de tempo para fazer isso. Então, acho que no curto prazo, você os verá operando separadamente, com coisas como o pacote combinado sendo aceleradas no curto prazo. Não posso ser específico sobre isso ainda hoje."

A Paramount concluiu a aquisição da Warner Bros. Discovery no início de outubro. A operação colocou sob o controle de Ellison os dois estúdios de Hollywood e seus negócios de televisão, notícias e cinema.

Como foi a disputa entre Netflix e Paramount pela Warner?

Antes da aquisição pela Paramount, a Warner Bros. Discovery havia firmado, em dezembro de 2025, um acordo com a Netflix para vender seus estúdios e os negócios de streaming, incluindo a HBO Max. A transação foi avaliada em US$ 82,7 bilhões, com as dívidas assumidas. Os canais de televisão, como CNN e TNT, ficariam fora da operação.

A Paramount manteve a tentativa de compra e elevou sua oferta para US$ 31 por ação, em dinheiro, pela totalidade da companhia. A proposta também previa o pagamento da multa de US$ 2,8 bilhões pela rescisão do contrato com a Netflix e uma compensação de US$ 7 bilhões caso a aquisição fosse barrada por questões regulatórias.

Após o conselho da Warner considerar a proposta da concorrente superior, a Netflix anunciou, em 26 de fevereiro de 2026, que não aumentaria sua oferta. A empresa afirmou que o valor necessário para acompanhar a Paramount tornava o negócio financeiramente pouco atraente.

Quanto custa assinar a HBO Max atualmente?

No Brasil, a HBO Max oferece três planos, com cobrança mensal ou anual. Segundo os valores regulares informados na central de ajuda da plataforma, as opções são:

Plano Assinatura mensal Assinatura anual Básico com anúncios R$ 29,90 R$ 274,80 Standard R$ 44,90 R$ 418,80 Platinum R$ 55,90 R$ 538,80

Os preços são os divulgados para cada modalidade, sem considerar promoções ou ofertas de parceiros.

O Básico com anúncios permite assistir em dois dispositivos simultaneamente, com resolução Full HD. O Standard mantém essas características e acrescenta até 30 downloads para assistir sem conexão à internet. Já o Platinum oferece quatro acessos simultâneos, até 100 downloads e resolução 4K, com tecnologias de imagem e som disponíveis em títulos selecionados.