Paramount+ e HBO Max terão pacote conjunto no início de 2027, diz CEO

HBO Max e Paramount+ vão oferecer assinatura conjunta em 2027 (Mario Tama/Getty Images)
Repórter da Homepage
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h50.
Última atualização em 10 de novembro de 2026 às 12h08.
Paramount+ e HBO Max planejam lançar um pacote conjunto de assinatura a partir de janeiro de 2027. O anúncio foi feito por David Ellison, CEO da Skydance, controladora da Paramount, após a fusão com a Warner Bros. Discovery. Os detalhes como preços e países ainda não foram revelados, mas espera-se desconto em relação às assinaturas individuais.
Os assinantes de Paramount+ e HBO Max poderão contratar as duas plataformas em um pacote a partir do início de 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, por David Ellison, CEO da Skydance, controladora da Paramount, em carta aos acionistas após a fusão com a Warner Bros. Discovery.
Os preços e os países que terão acesso à oferta ainda não foram divulgados. A expectativa é que a contratação conjunta tenha desconto em relação ao valor das duas assinaturas separadas.
O pacote faz parte dos planos de integração dos serviços de streaming, plataformas de transmissão de conteúdo pela internet. A união das operações, porém, deve ocorrer em etapas.
"A longo prazo, o plano é basicamente uni-los", disse Ellison recentemente. "Levará um período de tempo para fazer isso. Então, acho que no curto prazo, você os verá operando separadamente, com coisas como o pacote combinado sendo aceleradas no curto prazo. Não posso ser específico sobre isso ainda hoje."
A Paramount concluiu a aquisição da Warner Bros. Discovery no início de outubro. A operação colocou sob o controle de Ellison os dois estúdios de Hollywood e seus negócios de televisão, notícias e cinema.
Antes da aquisição pela Paramount, a Warner Bros. Discovery havia firmado, em dezembro de 2025, um acordo com a Netflix para vender seus estúdios e os negócios de streaming, incluindo a HBO Max. A transação foi avaliada em US$ 82,7 bilhões, com as dívidas assumidas. Os canais de televisão, como CNN e TNT, ficariam fora da operação.
A Paramount manteve a tentativa de compra e elevou sua oferta para US$ 31 por ação, em dinheiro, pela totalidade da companhia. A proposta também previa o pagamento da multa de US$ 2,8 bilhões pela rescisão do contrato com a Netflix e uma compensação de US$ 7 bilhões caso a aquisição fosse barrada por questões regulatórias.
Após o conselho da Warner considerar a proposta da concorrente superior, a Netflix anunciou, em 26 de fevereiro de 2026, que não aumentaria sua oferta. A empresa afirmou que o valor necessário para acompanhar a Paramount tornava o negócio financeiramente pouco atraente.
No Brasil, a HBO Max oferece três planos, com cobrança mensal ou anual. Segundo os valores regulares informados na central de ajuda da plataforma, as opções são:
|Plano
|Assinatura mensal
|Assinatura anual
|Básico com anúncios
|R$ 29,90
|R$ 274,80
|Standard
|R$ 44,90
|R$ 418,80
|Platinum
|R$ 55,90
|R$ 538,80
Os preços são os divulgados para cada modalidade, sem considerar promoções ou ofertas de parceiros.
O Básico com anúncios permite assistir em dois dispositivos simultaneamente, com resolução Full HD. O Standard mantém essas características e acrescenta até 30 downloads para assistir sem conexão à internet. Já o Platinum oferece quatro acessos simultâneos, até 100 downloads e resolução 4K, com tecnologias de imagem e som disponíveis em títulos selecionados.
Glossário
O que é David Ellison?
David Ellison é CEO da Skydance, controladora da Paramount, responsável pelo anúncio do pacote conjunto entre Paramount+ e HBO Max.
O que é streaming?
Streaming é a transmissão de conteúdo pela internet, como filmes, séries e programas, permitindo acesso imediato sem necessidade de download completo.