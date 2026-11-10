Paul McCartney entra para clube dos bilionários com fortuna de US$ 1,4 bi; veja os músicos da lista

Paul McCartney entrou para o clube dos bilionários, com patrimônio estimado pela Forbes em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,8 bilhões. O valor coloca o britânico como o terceiro músico mais rico do mundo, atrás de Jay-Z, com US$ 2,8 bilhões, e Taylor Swift, com US$ 2 bilhões.

A fortuna dá outro significado ao verso de “Baby, You're a Rich Man”, dos Beatles, lançada no álbum “Magical Mystery Tour”, de 1967. A frase, que pode ser traduzida como “Baby, você é um cara rico”, descreve hoje um dos próprios autores da canção.

A principal fonte do patrimônio de McCartney é a MPL Communications, editora musical que ele fundou em 1969. A empresa administra os direitos de suas composições e de obras de outros artistas.

O acervo reúne o catálogo de Buddy Holly, partituras de musicais da Broadway e direitos de músicas natalinas. Segundo a Forbes, esse conjunto de aquisições vale quase US$ 250 milhões.

Quanto McCartney recebe com os Beatles?

McCartney tem direito a 25% dos lucros da Apple Corps, empresa que administra os negócios dos Beatles. A companhia fatura cerca de US$ 50 milhões por ano com streaming, reprodução de conteúdo pela internet, venda de discos e produtos licenciados.

O músico também recebe aproximadamente US$ 10 milhões anuais em direitos autorais pelas composições da banda.

Outras fontes de patrimônio incluem as receitas de turnês, como a Got Back, que somou 79 apresentações entre 2022 e 2025. McCartney também possui imóveis e uma coleção de arte com obras de Pablo Picasso e René Magritte.

Aos 84 anos, o britânico segue em atividade. Em maio de 2026, lançou “The Boys of Dungeon Lane”, seu 20º álbum solo. Sua trajetória após o fim dos Beatles e a formação da banda Wings também são tema do documentário “Man on the Run”, dirigido por Morgan Neville.

Veja a seguir a lista de cantores que fazem parte do grupo dos bilionários

Com patrimônio estimado em US$ 2,8 bilhões, Jay-Z lidera a lista dos músicos bilionários, seguido por Taylor Swift, com US$ 2 bilhões. Paul McCartney ocupa a terceira posição, com US$ 1,4 bilhão. O grupo reúne ainda Bruce Springsteen, Rihanna, Beyoncé e Dr. Dre, segundo as estimativas da Forbes para 2026.