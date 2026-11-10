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Black Friday EXAME Saint Paul reúne 6 especializações e 10 anos de acesso para estudar

Black Friday da EXAME Saint Paul reúne seis MBAs Online em diferentes áreas de negócios, com uma década de acesso às formações pelo preço de uma.

Black Friday EXAME Saint Paul reúne 6 especializações e 10 anos de acesso para estudar

Black Friday EXAME Saint Paul reúne 6 especializações e 10 anos de acesso para estudar

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h56.

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O mercado de trabalho está em constante transformação, e acompanhar essas mudanças exige atualização profissional contínua. Novas tecnologias, modelos de negócio e exigências de liderança tornam o aprendizado um diferencial para quem deseja crescer na carreira e ampliar suas oportunidades.

Pensando nisso, a Black Friday EXAME Saint Paul traz uma oportunidade para quem quer investir no próprio desenvolvimento profissional:

10 anos de acesso a todos os MBAs Online da instituição, com seis formações pelo preço de uma.

A iniciativa reúne seis áreas estratégicas para o desenvolvimento de profissionais em diferentes momentos da carreira:

  • Inteligência Artificial
  • Finanças Corporativas
  • Liderança e Gestão
  • Marketing: Branding e Performance
  • Mercado Financeiro
  • Inteligência de Mercado
Com acesso por uma década, o profissional pode explorar diferentes áreas do conhecimento, aprofundar competências e acompanhar as transformações do mercado ao longo dos anos.

A proposta é permitir que cada aluno construa uma jornada de aprendizado de acordo com seus objetivos profissionais, seja para assumir novas responsabilidades, desenvolver habilidades de gestão, ampliar sua visão de negócios ou se preparar para novos desafios.

Mais do que uma promoção de Black Friday, é uma oportunidade de investir em uma década de desenvolvimento profissional.

Acesse a Black Friday EXAME Saint Paul e aproveite a condição especial para transformar seu próximo passo na carreira.

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