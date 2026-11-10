Quer comprar livros com 50% de desconto? Conheça a feira do livro da USP

Festa do Livro da USP: evento chega à 28ª edição com mais de 200 editoras participantes e descontos a partir de 50%. (USP/Reprodução)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h29.
A Feira do Livro da Universidade de São Paulo (USP) é um evento anual que oferece descontos significativos em livros de diversas editoras. Realizada na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, a edição de 2026 promete ser a maior já organizada, com mais de 200 editoras participantes e descontos a partir de 50% nos preços originais dos livros.
A Feira do Livro da USP (Universidade de São Paulo) volta para mais uma edição entre os dias 25 e 29 de novembro de 2026. O evento anual promete — no mínimo — 50% de desconto em obras de algumas das principais editoras do país.
O evento literário é sediado todos os anos na Cidade Universitária, no bairro do Butantã, em São Paulo. É esperado que a edição de 2026 seja a maior já realizada, com número recorde de editoras presentes.
De acordo com a organização da feira, todos os títulos comercializados no evento terão um desconto a partir de 50% do preço original.
A 28ª edição da Feira do Livro da USP terá mais de 200 editoras presentes, configurando uma das maiores já realizadas na história do evento. Confira os nomes que já estão confirmados:
A Feira do Livro da USP acontece entre os dias 25 e 29 de novembro, com horários de funcionamento dependendo do dia da semana. Confira:
A Cidade Universitária está localizada no bairro do Butantã, em São Paulo. A 28ª Festa do Livro da USP acontece na Av. Prof. Mello Moraes, travessa C.
Apesar de ser possível acessar o local por carro, é recomendado que o público dê preferência ao transporte público, utilizando a estação de metrô Butantã da Linha 4 - Amarela ou a estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 - Esmeralda.
Glossário
O que é Universidade de São Paulo?
A Universidade de São Paulo é uma das principais instituções de ensino superior do Brasil, conhecida por sua excelência académica e pesquisa em diversas áreas do conhecimento.
O que é Cidade Universitária?
A Cidade Universitária é o campus principal da Universidade de São Paulo, localizada no bairro do Butantã, em São Paulo, e abriga diversas faculdades, institutos e espaços culturais.