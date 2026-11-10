Fogo volta a Alter do Chão após incêndio que queimou 456 hectares

Novos incêndios ameaçam casas e territórios indígenas na região de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, pouco mais de uma semana depois de um incêndio de grandes proporções atingir cerca de 456 hectares de vegetação na Área de Proteção Ambiental (APA) da região.

O fogo voltou a atingir a área protegida, e a fumaça encobre a paisagem de um dos principais destinos turísticos da Amazônia. Brigadistas voluntários e moradores se mobilizaram para combater as chamas e impedir que o incêndio alcançasse as residências, segundo informações divulgadas pelo Bom Dia Brasil, da TV Globo.

O trabalho das equipes é dificultado pela força do vento e pela vegetação seca, condições que favorecem a propagação do fogo.

A nova ocorrência acontece em um período de intensificação das queimadas no estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pará registrou mais de 3,5 mil focos de calor nos primeiros dez dias de novembro, número três vezes superior ao contabilizado no mesmo período de 2025.

Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida pelos novos incêndios, o número de focos ativos ou a existência de residências danificadas. Também não está confirmado se as chamas atingem os mesmos locais do incêndio anterior.

A EXAME procurou o Corpo de Bombeiros do Pará para obter informações sobre os novos incêndios em Alter do Chão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Bombeiros também relatam incêndio em aterro na região de Belém

Em outra ocorrência no Pará, o Corpo de Bombeiros informou que um incêndio no aterro do Aurá, na região metropolitana de Belém, provocou fumaça na área.

"O Corpo de Bombeiros informa que a fumaça é causada por um foco de incêndio no aterro do Aurá. A empresa responsável pelo local atua no combate. Não há registro de feridos ou residências atingidas no local", afirmou a corporação em nota.

O comunicado não informa a extensão do incêndio nem o número de profissionais mobilizados para o combate. Segundo os Bombeiros, a empresa responsável pelo aterro está atuando para controlar as chamas.

O incêndio no aterro do Aurá é uma ocorrência distinta dos focos registrados em Alter do Chão, que fica no oeste do estado.

Alter do Chão teve incêndio de grandes proporções há pouco mais de uma semana

A região já havia enfrentado um incêndio de grandes proporções entre 30 de outubro e 1º de novembro. Na ocasião, as chamas avançaram pela APA de Alter do Chão, formando uma linha de fogo de pelo menos 1,4 quilômetro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, o incêndio atingiu aproximadamente 456 hectares de vegetação e foi considerado totalmente controlado no domingo, 1º de novembro, após três dias de combate.

A operação mobilizou bombeiros militares, brigadistas voluntários, indígenas do povo Borari e aeronaves do governo federal. As equipes conseguiram conter as principais frentes do fogo, mas permaneceram em campo para combater focos remanescentes.

Mesmo depois do controle das chamas, os brigadistas alertaram que a região precisava continuar sob vigilância devido ao risco de novos incêndios.

"Nós conseguimos proteger nosso território, mas claro que precisamos de uma vigilância forte nos próximos dias", afirmou o brigadista Elder Stéfanno, em vídeo publicado após o controle da ocorrência.

Naquele fim de semana, novos focos também haviam sido identificados às margens da rodovia PA-457, nas proximidades de uma escola, e perto do Lago Verde, uma das principais atrações turísticas de Alter do Chão.

A Prefeitura de Santarém informou, na ocasião, que manteria equipes de fiscalização ambiental em sistema de revezamento para monitorar as áreas atingidas e acompanhar o risco de novos focos.

Suspeita de incêndio criminoso já era investigada

As autoridades investigavam a possibilidade de ação criminosa na origem do incêndio registrado no fim de outubro. Uma das circunstâncias consideradas suspeitas era o fato de as chamas terem começado em uma área de vegetação isolada e cercada por água.

Em entrevista publicada anteriormente pela EXAME, o comandante regional do Corpo de Bombeiros, coronel Celso Piquet, afirmou que as características do local levantavam dúvidas sobre o início do fogo.

"Existe a possibilidade de ser criminoso, mas isso a investigação que vai dizer, para identificar de quem seriam as atitudes", declarou.

Lideranças indígenas também cobraram esclarecimentos sobre possíveis relações entre os incêndios e a ocupação irregular de terras na região.

O cacique Osmar Borari afirmou que as comunidades vinham alertando as autoridades sobre queimadas em áreas onde haveria tentativas de comercialização irregular de terrenos.

"O fogo ocorre justamente onde sabemos que tem vendas irregulares de terra. Após o fogo vem uma cerca, uma placa de venda ou uma construção", disse.

Segundo o cacique, os incêndios ameaçam não apenas a vegetação, mas também áreas de importância cultural e espiritual para o povo Borari, que ocupa tradicionalmente o território.

As suspeitas dizem respeito às ocorrências anteriores. Não há confirmação sobre a causa dos novos incêndios nem sobre uma possível relação entre os episódios.

Pará enfrenta avanço das queimadas em novembro

O retorno dos incêndios a Alter do Chão ocorre após um outubro marcado pelo aumento das queimadas no Pará. Entre os dias 1º e 27 daquele mês, o estado registrou 11.274 focos de calor, segundo dados do Inpe.

A estiagem, o calor e o ressecamento da vegetação criam condições favoráveis à propagação das chamas. A perspectiva de intensificação do fenômeno El Niño também aumenta a preocupação com a continuidade do período seco na Amazônia.

No fim de outubro, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à União, ao governo estadual, ao Ibama, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) a criação de um Comitê de Crise Integrado.

A recomendação buscava reforçar a coordenação das ações de combate aos incêndios florestais e reduzir os impactos ambientais, sanitários e humanitários das queimadas.

Na ocasião, o governo federal informou que mantinha 522 brigadistas e fiscais mobilizados no Pará, com apoio de 13 aeronaves e 41 veículos terrestres. Desse contingente, 287 brigadistas e 12 aeronaves estavam concentrados no oeste do estado.

Os números correspondem ao balanço divulgado em 22 de outubro e não representam necessariamente o efetivo disponível para combater os novos focos em Alter do Chão.