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Quais filmes James Gunn dirigiu em seus quatro anos à frente da DC?

Cineasta lançou a nova fase do estúdio com David Corenswet como Superman e encerrou as filmagens do segundo longa antes da troca de comando

James Gunn: três longas do novo universo chegaram aos cinemas durante a gestão do cineasta (Reprodução / @jamesgunn/Instagram)

James Gunn: três longas do novo universo chegaram aos cinemas durante a gestão do cineasta (Reprodução / @jamesgunn/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h13.

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James Gunn assumiu o comando da DC Studios em 2022, ao lado de Peter Safran, com a missão de dar um novo começo aos heróis da editora. Em quatro anos, a dupla levou três filmes aos cinemas. O Homem de Aço abriu a fila em "Superman", Kara Zor-El ganhou seu próprio longa em "Supergirl" e um vilão do Batman virou protagonista de um terror em "Cara-de-Barro". O cineasta já rodou o próximo capítulo, "Superman: Homem do Amanhã", que chega aos cinemas em julho de 2027.

A sequência chegará às telonas sob uma nova gestão. A Skydance anunciou na segunda-feira, 9, que Jeremy Latcham assume a presidência e a direção criativa do estúdio em 1º de dezembro. Gunn e Safran seguem envolvidos na produção do próximo longa do Superman.

O trabalho de Gunn na DC também passou pelo streaming. Ele criou séries como "Pacificador" e "Comando das Criaturas", nas quais atuou como roteirista e produtor executivo. A seguir, veja os filmes e as séries que levaram sua assinatura no estúdio:

'Superman' (2025)

Gunn escreveu, dirigiu e produziu o longa que inaugurou nos cinemas o novo universo da DC. David Corenswet interpreta um Clark Kent que já atua como Superman quando suas intervenções passam a ser questionadas. Lex Luthor, vivido por Nicholas Hoult, aproveita a pressão sobre o herói para tentar tirá-lo de cena. Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane.

O filme arrecadou US$ 618,7 milhões no mundo, segundo o Box Office Mojo. No Rotten Tomatoes, teve 83% de aprovação da crítica e 90% do público.

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'Supergirl' (2026)

Depois de aparecer como Kara Zor-El em "Superman", Milly Alcock assumiu o papel principal no filme solo da personagem. Na trama, uma ameaça leva Kara a cruzar o espaço em busca de justiça. Craig Gillespie dirigiu o longa a partir do roteiro de Ana Nogueira, com produção de Gunn e Safran.

O filme, que foi considerado um fracasso do estúdio, somou somente US$ 126,5 milhões em bilheteria mundial (com dados do Box Office Mojo) e registrou 52% de aprovação da crítica e 72% do público no Rotten Tomatoes.

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'Cara-de-Barro' (2026)

O terceiro filme da gestão levou um vilão do Batman ao terror corporal. Tom Rhys Harries interpreta um ator em ascensão, cuja transformação física dá início a uma história de vingança. James Watkins dirigiu o longa, produzido por Gunn, Safran, Matt Reeves e Lynn Harris.

O terror, que ainda está em cartaz, já arrecadou US$ 109,1 milhões no mundo, segundo o Box Office Mojo. No Rotten Tomatoes, alcançou 78% de aprovação da crítica e 94% do público, o maior índice entre os espectadores dos três longas da gestão.

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O que James Gunn fez nas séries da DC?

Gunn criou "Comando das Criaturas" e escreveu os sete episódios da primeira temporada. A animação, lançada em 2024, abriu o novo universo da DC no streaming com uma equipe de monstros enviada a missões consideradas perigosas demais para humanos. A temporada tem 93% de aprovação da crítica e 79% do público no Rotten Tomatoes.

O cineasta também criou "Pacificador", derivado de "O Esquadrão Suicida", centrado no personagem de John Cena. A primeira temporada estreou antes de Gunn assumir a DC e teve 93% de aprovação da crítica e 87% do público no Rotten Tomatoes. A segunda, escrita por ele e lançada em 2025, teve 94% da crítica e 79% do público.

A parceria de Gunn com a DC no cinema já vinha de "O Esquadrão Suicida", que ele escreveu e dirigiu em 2021. O longa arrecadou US$ 168,7 milhões no mundo e teve 90% de aprovação da crítica e 82% do público no Rotten Tomatoes.

O que ainda vai sair?

"Superman: Homem do Amanhã" é o próximo filme da DC com roteiro e direção de Gunn. Corenswet, Hoult e Brosnahan retomam seus papéis, e Alcock volta como Kara. As filmagens principais terminaram em agosto de 2026, e a estreia está marcada para 9 de julho de 2027.

Em comunicado após seu desligamento, Gunn revelou que está escrevendo outro projeto para a DC. O título e a direção seguem em aberto.

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