Amazon apresenta drone com IA que decola para checar alertas em casa

Um sensor dispara em um cômodo sem câmera — e, em vez de deixar o morador só com o alerta no celular, a Ring, da Amazon, quer mandar uma câmera até lá. A empresa apresentou nesta terça-feira, 10, o Ring Drone Cam, um drone de uso interno que pode sair da base, seguir até um ponto cadastrado e transmitir imagens do que encontrar pelo caminho.

O aparelho de US$ 249,99 chega ao lado do Ring Rover Cam, um robô sobre rodas voltado a lojas, galpões e outros espaços comerciais. Os dois integram a nova linha Ring Robotics e usam o mesmo sistema de inteligência artificial (IA) para mapear ambientes, planejar rotas e desviar de obstáculos.

Como o drone aprende a circular pela casa?

Na configuração inicial, o morador carrega o drone pelos cômodos que deseja monitorar. O sistema, chamado AI Pilot, usa as imagens para montar uma planta e sugerir pontos de patrulha, como portas e janelas. Depois, é possível programar rondas, pedir um voo pelo aplicativo ou fazer com que um sensor compatível acione o drone automaticamente. O usuário escolhe os pontos a inspecionar e o aparelho traça a rota.

O drone pesa 165 gramas, grava em 2K e tem duas luzes que se acendem em ambientes escuros. Segundo a Wired, ele voa por cerca de cinco a oito minutos por carga e depende do Wi-Fi para navegar. Se a conexão cair durante o voo, o aparelho consegue pousar.

A Ring já havia apresentado uma câmera voadora em 2020. Jamie Siminoff, fundador da empresa, disse à Wired que o projeto anterior ficou mais difícil de operar à medida que a equipe acrescentava sensores e aumentava o consumo de energia. No novo modelo, os servidores da Ring processam as imagens e orientam o voo, o que reduz a carga de processamento a bordo.

O robô sobre rodas reaproveita tecnologia do Astro

O Rover Cam parte do Astro, robô doméstico apresentado pela Amazon em 2021, mas foi redesenhado para vigiar empresas. A câmera sobe em um mastro para enxergar por cima de balcões e prateleiras. O equipamento transmite imagens em até 4K durante a ronda, tem sirene e permite que alguém fale à distância pelo aplicativo.

Nos Estados Unidos, a Amazon prevê começar a entregar o Rover Cam em 16 de dezembro, por US$ 999,99. O Drone Cam tem entrega prevista para 27 de janeiro de 2027, condicionada à autorização da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC). A empresa anunciou datas apenas para o mercado americano.

O que acontece com as imagens da casa?

Segundo a Amazon, a câmera do drone fica desligada na base e começa a gravar quando um voo é acionado. Os dois aparelhos têm luzes que indicam quando estão gravando. A Ring afirma que os vídeos serão protegidos por seu sistema de criptografia TAKE. A Wired observa que a empresa mantém acesso temporário à chave para processar as imagens nos servidores antes de apagar sua cópia.

Essa etapa importa porque a câmera pode percorrer vários cômodos em um único voo. A questão de quem pode acessar o vídeo já acompanha a Ring, que recebeu críticas por compartilhar gravações com autoridades sem consentimento dos donos nem ordem judicial.