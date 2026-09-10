Novo iPhone, velha armadilha: como não se endividar na troca do celular

A Apple lançou nesta quarta-feira, 9, sua nova geração do iPhone: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e seu primeiro iPhone dobrável, conhecido como Duo. A tentação é imediata: correr para trocar o celular. Mas é preciso atenção redobrada para as finanças não apertarem — afinal, os preços são altos.

O iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999. Já o iPhone 18 Pro Max sai a partir de R$ 12.999 na versão básica de armazenamento. O iPhone Duo, por sua vez, custa nada menos do que R$ 21.999, podendo chegar a R$ 30.999 na versão de 2 TB.

Neste sentido, é necessário cautela para o que deveria ser um momento legal não se tornar um fardo financeiro posteriormente. Segundo Paula Sauer, economista, planejadora Financeira CFP e professora de Economia da ESPM, tudo começa pelo desejo: muitas pessoas querem trocar de celular, mas sem que o aparelho realmente deixe de atender às suas necessidades.

“Isso acontece porque o comportamento do consumidor não é guiado apenas pela utilidade objetiva do produto. O celular também tem um forte componente simbólico: ele comunica identidade, estilo de vida, status e pertencimento. Ele dita de que tribo você faz parte”, diz a especialista.

Em sua análise, quando uma pessoa vê um lançamento, ela não está necessariamente comparando apenas funcionalidades. Ela está comparando o seu "eu atual" com aquilo que o novo produto representa. “O aparelho novo pode significar modernidade, inovação, praticidade e até uma determinada posição social. Por isso, um celular que ainda funciona perfeitamente pode começar a ser percebido como ‘velho’”, compementa.

'Eu juro que meu aparelho não funciona mais'

A obsolescência de um celular pode ocorrer de diferentes formas. Baterias de íons de lítio sofrem desgaste natural e, com o tempo, passam a armazenar menos energia. O aparelho também pode perder compatibilidade com aplicativos ou deixar de receber atualizações de sistema operacional e de segurança.

Em alguns casos, uma atualização pode exigir mais capacidade de processamento e armazenamento, afetando o desempenho de modelos mais antigos. Há ainda situações em que a dificuldade de encontrar peças ou realizar reparos torna a manutenção menos atrativa.

“Mas nada disso acontece em apenas um ano”, explica Sauer. Um iPhone pode, de fato, perder funcionalidades ao longo do tempo, mas isso não significa que um aparelho comprado no ano anterior tenha se tornado tecnologicamente obsoleto.

O que pode acelerar a troca, portanto, é menos a perda efetiva de desempenho e mais a chamada obsolescência percebida. Os lançamentos anuais da Apple reforçam esse ciclo ao apresentar novos recursos e estabelecer continuamente um novo padrão de comparação. O aparelho que continua funcionando passa a ser visto como antigo diante da geração mais recente.

Esse processo também tem uma dimensão social. “Um celular ‘em dia’ comunica ao outro que está tudo bem com você financeiramente, que você é uma pessoa bem-sucedida; raramente alguém vai perguntar se isso é real, fruto do uso do crédito ou ainda parcelado no crédito de terceiros. O que as pessoas veem é aspiracional e as pessoas querem ter por perto, isso chama pertencimento”, afirma Sauer.

Por isso, a decisão de trocar o aparelho deveria passar por um questionamento mais racional, explica a especialista.

“A bateria não dura mais? A tela está comprometida? O aparelho apresenta problemas de desempenho? Deixou de receber atualizações importantes de segurança? Aplicativos essenciais não funcionam mais? O armazenamento é insuficiente? Nesse caso, existe uma necessidade concreta de substituição — embora ainda seja importante avaliar se um reparo resolve o problema”, diz.

Efeito da comparação social

Existe outro fator que também leva à compra por impulso: o efeito de comparação social. “Quando vemos amigos, colegas, influenciadores ou pessoas nas redes sociais utilizando o modelo mais recente, isso pode alterar nossa percepção”, afirma Sauer. O consumidor começa a se questionar “Como quero ser visto no meu meio?” e deixa de perguntar "O meu celular funciona?".

Segundo a professora, para interromper esse comportamento, uma estratégia simples é criar uma distância entre o estímulo e a decisão. “Em vez de perguntar apenas ‘Eu quero?’, respire e se faça algumas perguntas antes de sacar o cartão de crédito: ‘Por que eu quero?’, ‘O que mudou na minha vida que torna essa compra necessária?’ e ‘Eu continuaria querendo esse produto se ninguém soubesse que eu o tenho?’.”

Para ela, a motivação é “o novo tem uma câmera melhor”, “o design é mais bonito”, “olha essa cor”, “todo mundo está usando” ou “quero ter o lançamento”, ou seja, o desejo de consumo.

“E sinceramente, não há nada errado em desejar um produto. O problema aparece quando confundimos desejo com necessidade, ou ainda, entramos em dívidas delicadas em função de um desejo de consumo. Pensa que, em muitos casos, o indivíduo vai comprar o aparelho em 24 parcelas e vai enlouquecer quando no próximo ano, já surgir um novo modelo, ainda mais sedutor”, comenta.

Parcela do iPhone pode comprometer mais do que parece

Antes de decidir como pagar um iPhone, o consumidor deveria olhar para a situação financeira como um todo. Nayra Sombra, planejadora financeira CFP pela Planejar, conta que parcelar não é necessariamente um problema. Se o preço for o mesmo à vista ou parcelado, sem juros, e o consumidor já tiver o dinheiro reservado, dividir o pagamento pode ser uma estratégia para manter os recursos aplicados durante o período.

O cenário muda quando a pessoa não tem o valor da compra e aposta que conseguirá arcar com as parcelas usando o salário dos meses seguintes. “O problema é outra situação: eu não tenho os R$ 10 mil e assumo R$ 1 mil por mês acreditando que meu salário futuro dará conta. Aí deixei de usar o cartão como meio de pagamento e comecei a antecipar renda que ainda nem recebi”, afirma Sombra.

O desconto também deve entrar na conta. Em um iPhone de R$ 10 mil, por exemplo, se o preço à vista cair para R$ 9 mil, o consumidor teria uma economia imediata de 10%. Nesse caso, segundo a planejadora, dificilmente faria sentido abrir mão do desconto apenas para manter o dinheiro investido por alguns meses.

Quanto da renda pode ir para o celular?

Como referência, Sombra considera que a parcela do aparelho poderia representar até 10% da renda líquida mensal, mas reforça que esse percentual é um teto, e não uma meta de consumo. Uma pessoa que recebe R$ 10 mil líquidos, por exemplo, teria como referência uma parcela de até R$ 1 mil.

O número, porém, não deve ser analisado isoladamente. Quem já possui financiamento, prestações de carro, escola, empréstimos ou outras dívidas pode ter uma margem muito menor. “Mais importante do que perguntar ‘a parcela cabe no salário?’ é perguntar: ‘O que vai deixar de caber por causa dessa parcela?’”, diz.

Isso significa observar o que será sacrificado para manter o novo compromisso. Se a compra exigir parar de investir, retirar dinheiro da reserva ou abandonar outro projeto financeiro importante, o aparelho provavelmente está acima do que cabe naquele momento. O fato de o consumidor conseguir pagar a prestação todos os meses não significa, necessariamente, que a compra seja financeiramente confortável.

Do cartão ao rotativo: quando o celular vira um problema financeiro

O maior risco aparece quando o consumidor parcela a compra e, posteriormente, não consegue pagar a fatura integral do cartão. Nesse caso, uma aquisição de consumo pode se transformar em uma dívida de custo muito mais alto, justamente porque o aparelho continua perdendo valor enquanto os juros continuam incidindo.

Para Sombra, se a pessoa perceber que não conseguirá quitar a fatura, a prioridade deve ser interromper rapidamente o ciclo do rotativo e buscar uma alternativa de crédito mais barata. Dependendo do perfil, pode haver opções como crédito consignado ou empréstimo com garantia de veículo, mas essas alternativas também exigem cautela: no segundo caso, por exemplo, o carro passa a estar vinculado à dívida e pode ser colocado em risco em caso de inadimplência.

A saída, porém, não precisa necessariamente ser outra dívida. A planejadora recomenda avaliar a possibilidade de levantar recursos com a venda de bens que estejam parados em casa — como um celular antigo, computador, bicicleta, videogame, roupas ou móveis — ou buscar uma fonte temporária de renda adicional. “Às vezes, a pergunta não deveria ser apenas: ‘Qual empréstimo eu pego?’. Mas também: ‘O que eu consigo fazer para gerar dinheiro e sair dessa dívida mais rápido?’”, afirma.

Empréstimo para comprar iPhone exige cautela

Contratar um empréstimo especificamente para comprar um iPhone é ainda mais delicado porque se trata, na maioria dos casos, de um bem de consumo que perde valor depois da compra e não gera renda para compensar o custo da dívida. É diferente, por exemplo, de um financiamento de um imóvel ou de um equipamento utilizado para gerar receita.

“Se a pessoa precisa contratar crédito com juros para conseguir comprar o aparelho, provavelmente ainda não chegou o momento financeiro daquela compra”, afirma Sombra. Uma possível exceção seria o consumidor que utiliza o celular diretamente para trabalhar e consegue medir que a troca terá impacto financeiro positivo. Mesmo assim, a recomendação é comparar o Custo Efetivo Total (CET), que reúne os encargos e permite enxergar quanto o crédito realmente custará.

Planejar a próxima troca pode evitar uma nova dívida

Em vez de esperar o lançamento de um novo modelo para decidir como pagar, o consumidor pode fazer o movimento contrário: começar a guardar dinheiro para o próximo aparelho antes de precisar comprá-lo. Para uma troca prevista para daqui a um ou dois anos, uma aplicação de baixo risco e com liquidez pode ser suficiente para formar esse montante.

Para objetivos de curto prazo, Sombra prioriza alternativas pós-fixadas, como CDB com liquidez diária e Tesouro Selic. Dependendo do perfil, ETFs de renda fixa também podem ser considerados. Em um horizonte de médio prazo, CDBs, LCIs, LCAs e títulos prefixados entram no radar, desde que o vencimento esteja alinhado à data em que o dinheiro será utilizado.