'Nárnia: O Sobrinho do Mago' terá estreia mundial nos cinemas em 2027, diz Netflix

A Netflix informou que lançará um filme com exibição global nos cinemas antes da chegada ao streaming, movimento que não fazia parte do padrão da empresa até então. A produção ficará disponível nas salas de cinema cerca de dois meses antes de entrar no catálogo digital.

O longa-metragem "Nárnia: O Sobrinho do Mago", dirigido por Greta Gerwig, estreia nas telonas em 12 de fevereiro de 2027 e será disponibilizado na plataforma em 2 de abril, segundo comunicado oficial.

O planejamento inicial previa uma estreia em salas IMAX em novembro deste ano, com intervalo de um mês até a disponibilização no streaming. A alteração amplia o período de exibição nos cinemas e reposiciona a estratégia de distribuição da empresa.

A empresa, cujo modelo de negócios está centrado no consumo doméstico sob demanda, já havia testado lançamentos em circuito tradicional. No ano passado, o filme "Guerreira do K-pop" alcançou o topo da bilheteria nos Estados Unidos dois meses após sua estreia na plataforma, indicando potencial de desempenho híbrido.

No contexto das discussões no setor audiovisual, impulsionadas pelo interesse da companhia em adquirir a Warner Bros. Discovery, o diretor-executivo Ted Sarandos afirmou que considera respeitar a janela tradicional de 45 dias adotada por estúdios para exibição nos cinemas. A prática é defendida por exibidores como forma de garantir exclusividade temporária nas salas.

Em março, já após o fim das negociações, Sarandos participou de uma reunião com representantes do principal sindicato global de distribuidores de cinema. O encontro foi classificado como "construtivo" pelo sindicato, ainda que não tenha resultado em acordos formais.

Adaptação de obra clássica e estratégia de conteúdo

"Nárnia: O Sobrinho do Mago" adapta o livro "O sobrinho do Mago", de C.S. Lewis, publicado em 1955, obra que integra o universo literário de fantasia conhecido como The Chronicles of Narnia. A escolha reforça o investimento da plataforma em propriedades intelectuais consolidadas.

Greta Gerwig, que dirigiu "Barbie" e "Adoráveis Mulheres", comentou a parceria com a empresa no comunicado oficial. "Trabalhar com a Netflix para dar vida a este filme foi extraordinário", afirmou. "Não vejo a hora de as pessoas assistirem ao filme nos cinemas em 12 de fevereiro e na Netflix em 2 de abril".

O elenco reúne David McKenna, conhecido por "O Senhor das Moscas", e Beatrice Campbell nos papéis principais. Também participam Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig e Meryl Streep, ampliando a presença de nomes consolidados na produção.