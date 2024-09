Os 100 melhores episódios de séries já feitos, segundo a Rolling Stone

Você já se perguntou quais são os melhores episódios de séries já feitos na história da TV e do streaming? Há quem destaque "Breaking Bad" como a melhor entre elas, outros concedem essa alcunha a "Game of Thrones". Fãs ferrenhos vão defender que a melhor é "Friends", outros saem pela defesa de "The Office", mas fica a dúvida: pensando somente em um episódio, qual será o melhor deles?

É evidente que a resposta para essa pergunta é quase impossível: existem muitos fatores que justificam uma lista como esta — e para cada pessoa há um sentimento único e pessoal. Mas a revista Rolling Stone quis trazer um ranking mais universal e definiu os 100 melhores episódios de séries de todos os tempos. Produções como "The Last of Us", "The Sopranos", "Succession", "Friends", "Sex and the City", "Game of Thrones", "The Bear" e "Lost" fazem parte dele.

Veja abaixo os 100 melhores episódios de série de todos os tempos, de acordo com a revista:

Os 100 melhores episódios de séries, segundo a Rolling Stone

A lista de episódios se estende a 100 capítulos. Veja como ficou o ranking:

Breaking Bad, “Ozymandias” (Temporada 5, Episódio 14) The Simpsons, “Last Exit to Springfield” (Temporada 4, Episódio 17) The Leftovers, “International Assassin” (Temporada 2, Episódio 8) The Sopranos, “College” (Temporada 1, Episódio 5) Seinfeld, “The Contest” (Temporada 4, Episódio 10) Mad Men, “The Suitcase” (Temporada 4, Episódio 7) Cheers, “Showdown, Part 2” (Temporada 1, Episódio 22) Roots, “Part II” The Shield, “Family Meeting” (Temporada 7, Episódio 13) Atlanta, “Teddy Perkins” (Temporada 2, Episódio 6) The Twilight Zone, “The Monsters Are Due on Maple Street” (Temporada 1, Episódio 22) The Wire, “Middle Ground” (Temporada 3, Episódio 11) Twin Peaks, “Northwest Passage” (Temporada 1, Episódio 1) Succession, “Connor’s Wedding” (Temporada 4, Episódio 3) Community, “Remedial Chaos Theory” (Temporada 3, Episódio 4) ER, “Love’s Labor Lost” (Temporada 1, Episódio 19) The Mary Tyler Moore Show, “Chuckles Bites the Dust” (Temporada 6, Episódio 7) Better Call Saul, “Fun and Games” (Temporada 6, Episódio 9) I Love Lucy, “Job Switching” (Temporada 2, Episódio 1) The Americans, “The Magic of David Copperfield V: The Statue of Liberty Disappears” (Temporada 4, Episódio 8) Curb Your Enthusiasm, “Mister Softee” (Temporada 8, Episódio 9) Buffy the Vampire Slayer, “The Body” (Temporada 5, Episódio 16) MASH, “Abyssinia, Henry” (Temporada 3, Episódio 24) Fleabag, “Episode 1” (Temporada 2, Episódio 1) Homicide: Life on the Street, “Three Men and Adena” (Temporada 1, Episódio 6) BoJack Horseman, “Fish Out of Water” (Temporada 3, Episódio 4) Frasier, “The Ski Lodge” (Temporada 5, Episódio 14) Battlestar Galactica, “33” (Temporada 1, Episódio 1) Arrested Development, “Good Grief” (Temporada 2, Episódio 4) Parks and Recreation, “Flu Season” (Temporada 3, Episódio 2) Deadwood, “Sold Under Sin” (Temporada 1, Episódio 12) Reservation Dogs, “Mabel” (Temporada 2, Episódio 4) The West Wing, “Two Cathedrals” (Temporada 2, Episódio 22) NewsRadio, “Arcade” (Temporada 3, Episódio 4) The X-Files, “Clyde Bruckman’s Final Repose” (Temporada 3, Episódio 4) 30 Rock, “Apollo Apollo” (Temporada 3, Episódio 16) Freaks and Geeks, “Discos and Dragons” (Episódio 18) The Bear, “Forks” (Temporada 2, Episódio 7) Lost, “The Constant” (Temporada 4, Episódio 5) The Office, “The Dundies” (Temporada 2, Episódio 1) Hill Street Blues, “Trial By Fury” (Temporada 3, Episódio 1) black-ish, “Hope” (Temporada 2, Episódio 16) Star Trek: The Next Generation, “The Inner Light” (Temporada 5, Episódio 25) How I Met Your Mother, “Slap Bet” (Temporada 2, Episódio 9) Barry, “ronny/lily” (Temporada 2, Episódio 5) Taxi, “Reverend Jim: A Space Odyssey” (Temporada 2, Episódio 3) Veep, “Testimony” (Temporada 4, Episódio 9) All in the Family, “The Draft Dodger” (Temporada 7, Episódio 15) Justified, “Bloody Harlan” (Temporada 2, Episódio 13) The Last of Us, “Long Long Time” (Temporada 1, Episódio 3) Friends, “The One Where Everybody Finds Out” (Temporada 5, Episódio 14) Columbo, “Etude in Black” (Temporada 2, Episódio 1) Six Feet Under, “Everyone’s Waiting” (Temporada 5, Episódio 12) The Honeymooners, “The Man From Space” (Episódio 14) Better Things, “Batceañera” (Temporada 4, Episódio 9) Friday Night Lights, “Mud Bowl” (Temporada 1, Episódio 20) What We Do in the Shadows, “On the Run” (Temporada 2, Episódio 6) The Jeffersons, “Sorry, Wrong Meeting” (Temporada 7, Episódio 14) China Beach, “Hello Goodbye” (Temporada 4, Episódio 16) Homeland, “Q&A” (Temporada 2, Episódio 5) Review With Forrest MacNeil, “Pancakes, Divorce, Pancakes” (Temporada 1, Episódio 3) Severance, “The We We Are” (Temporada 1, Episódio 9) Moonlighting, “Atomic Shakespeare” (Temporada 3, Episódio 7) Good Times, “The I.Q. Test” (Temporada 2, Episódio 7) The Andy Griffith Show, “Opie the Birdman” (Temporada 4, Episódio 1) Orange Is the New Black, “Toast Can’t Never Be Bread Again” (Temporada 4, Episódio 13) Larry Sanders, “Flip” (Temporada 6, Episódio 12) St. Elsewhere, “Time Heals” (Temporada 4, Episódios 17 & 18) For All Mankind, “The Grey” (Temporada 2, Episódio 10) Master of None, “Thanksgiving” (Temporada 2, Episódio 8) My So-Called Life, “Pilot” (Episódio 1) Star Trek, “City on the Edge of Forever” (Temporada 1, Episódio 28) The Good Place, “Michael’s Gambit” (Temporada 1, Episódio 13) Game of Thrones, “A Knight of the Seven Kingdoms” (Temporada 8, Episódio 2) Insecure, “High-Like” (Temporada 3, Episódio 5) King of the Hill, “Bobby Goes Nuts” (Temporada 6, Episódio 1) Everybody Loves Raymond, “Baggage” (Temporada 7, Episódio 22) Girls, “American Bitch” (Temporada 6, Episódio 3) Grey’s Anatomy, “It’s the End of the World/As We Know It” (Temporada 2, Episódios 16 & 17) It’s Always Sunny in Philadelphia, “Mac Bangs Dennis’ Mom” (Temporada 2, Episódio 4) Alias, “Truth Be Told” (Temporada 1, Episódio 1) Doctor Who, “Blink” (Temporada 3, Episódio 10) The Fresh Prince of Bel-Air, “Papa’s Got a Brand New Excuse” (Temporada 4, Episódio 24) Broad City, “Knockoffs” (Temporada 2, Episódio 4) Sex and the City, “My Motherboard, My Self” (Temporada 4, Episódio 8) Black Mirror, “San Junipero” (Temporada 3, Episódio 4) The Dick Van Dyke Show, “Never Bathe on Saturday” (Temporada 4, Episódio 27) Roseanne, “War and Peace” (Temporada 5, Episódio 14) SpongeBob SquarePants, “Pizza Delivery” (Temporada 1, Episódio 5) The Golden Girls, “Mrs. George Devereaux” (Temporada 6, Episódio 9) Watchmen, “This Extraordinary Being” (Episódio 6) Scrubs, “My Screw Up” (Temporada 3, Episódio 14) Maude, “Maude’s Dilemma” (Temporada 1, Episódios 9 & 10) Enlightened, “Consider Helen” (Temporada 1, Episódio 9) Bob’s Burgers, “Tina-rannosaurus Wrecks” (Temporada 3, Episódio 7) In Treatment, “Alex: Week Eight” (Temporada 1, Episódio 37) You’re the Worst, “There Is Not Currently a Problem” (Temporada 2, Episódio 7) South Park, “Scott Tenorman Must Die” (Temporada 5, Episódio 4) The Cosby Show, “Theo’s Holiday” (Temporada 2, Episódio 22) Fargo, “Bisquik” (Temporada 5, Episódio 10)