Matthew Perry: causa da morte do ator de 'Friends' é revelada, diz site

O ator Matthew Perry, conhecido pela interpretação do Chandler de 'Friends', morreu em 28 de outubro, aos 54 anos. A informação foi confirmada e divulgada inicialmente pelo portal TMZ.

Perry teria sido encontrado morto sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. À princípio, as autoridades suspeitaram que ele teria morrido afogado na banheira de hidromassagem, quando atenderam ao pedido de socorro para uma parada cardíaca.

depressão e ansiedade. Por outro lado, o portal norte-americano divulgou nesta sexta-feira, 15, que Perry faleceu devido aos efeitos do uso excessivo de cetamina, um medicamento utilizado para tratar a

Os resultados dos exames toxicológicos foram divulgados pelo Los Angeles County Medical Examiner's Office, que concluiu que Perry havia consumido medicamentos com cetamina cerca de uma semana e meia antes de sua morte. Entretanto, a cetamina encontrada em sua propriedade não poderia ter sido proveniente desse uso, pois seus efeitos duram em média de 3 a 4 horas, ou até menos.

De acordo com o instituto, a substância detectada causou uma estimulação excessiva do sistema cardiovascular e insuficiência respiratória. Além disso, os exames identificaram a presença de buprenorfina, um opioide, como um possível fator que contribuiu para a morte do ator.

Não foram encontrados vestígios de outras drogas, como álcool, metanfetamina, cocaína, heroína ou fentanil, segundo os investigadores.