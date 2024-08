Por que Kit Harington, estrela de 'Game of Thrones', rejeita o spin-off 'House of The Dragon'

A segunda temporada da série "A Casa do Dragão" (HBO/Max) chegou ao fim neste domingo, 4, deixando muitos fãs divididos. Alguns deles ficaram satisfeitos com o desfecho da luta entre as famílias Targaryen e Hightower, enquanto acharam que a produção deixou a desejar, principalmente em fortes emoções.

Por outro lado, os devotos da franquia ficaram surpresos com uma recente declaração de uma das estrelas da série anterior "Game of Thrones", que aparentemente não deu a mínima para o spin-off.

Nesta semana, o ator Kit Harington, que interpretou Jon Snow na produção medieval, afirmou que não consegue assistir à série "A Casa do Dragão".

Em entrevista à Associated Press, o artista britânico explicou que ficou surpreso com a reação dos fãs com a história de origem de "Game of Thrones", mas ressaltou que até o momento não teve interesse em ver os episódios da nova série.

“Eu só não consigo assistir. Eu acho que é porque eu passei muito tempo nesse universo”, disse.

E acrescentou: “Eu desejo tudo de melhor para eles, mas eu não pretendo nunca assistir a essa série, e nem vou assistir a ‘Game of Thrones’ de novo nos próximos anos”.

Harington fez essa declaração durante o tapete vermelho da terceira temporada de "Industry", uma série britânica sobre o mercado de ações na qual ele estreará.

Kit Harington participou das oito temporadas de "Game of Thrones", série da HBO baseada nos romances de fantasia de George R.R. Martin, lançada entre 2011 e 2019.

Onde assistir à série "Casa do Dragão?

Os episódios de "House of the Dragon" ("Casa do Dragão") estão disponíveis para os assinantes do canal fechado HBO e da plataforma de streaming Max.

Todos os capítulos das duas temporadas estão disponíveis no streaming.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.